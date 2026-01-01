Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
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Октябрь
Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
4.1 км
Планета кино Сити-молл
ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
4.6 км
Планета кино Глобус
Кемеровская обл., ул. Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»
5.1 км
Кино им. Кино
ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
5.3 км
Формула Кино Планета
ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
5.9 км
Планета кино Полет
пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
14.5 км
Планета кино Парус
Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
17.9 км
Кинозал ДК Октябрь
ул. Ленина, 123
20.8 км
Молодежный
просп. Мира, 10
27 км
ДК Красная горка
ул. Союзная, 4
32.6 км
Планета Kино Чайка
пр. Гагарина, 32
33.2 км
Дружба
ул. 50 лет Октября, 5а
39.6 км
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