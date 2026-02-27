Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Полет Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Полет»

Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Полет»

Сегодня 27 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:15 от 420 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:15 от 420 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:30 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
16:35 от 450 ₽
