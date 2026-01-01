Для детей до 4 лет включительно билет бесплатно без предоставления отдельного места. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Три дня до и три дня после дня рождения для именинника и одного его друга действует скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 50% на фильмы, покидающие прокат. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Группам от 10 человек предоставляется скидка, а также бесплатных проход для одного сопровождающего. Подробности узнавайте по телефону или в кассе кинотеатра. Необходима предварительная заявка. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.