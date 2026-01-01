Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Новокузнецка
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Планета кино Полет
пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
5 отзывов
2
Кинозал ДК Октябрь
ул. Ленина, 123
1 отзыв
3
ДК Красная горка
ул. Союзная, 4
1 отзыв
4
Трудармейский развлекательный комплекс
Кемеровская область, п.Трудармейский, ул.Вокзальная, д.3А
5
СДК
ул. Вахрушева
6
Дружба
ул. 50 лет Октября, 5а
7
Россия
ул.Ленина, 37
2 отзыва
8
Кино им. Кино
ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
9
Планета кино Глобус
Кемеровская обл., ул. Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»
1 отзыв
10
Формула Кино Планета
ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
11
Планета кино Сити-молл
ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
12
Планета кино Парус
Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
5 отзывов
13
Планета Kино Чайка
пр. Гагарина, 32
4 отзыва
14
Октябрь
Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
4 отзыва
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
