Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 18:10 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:00 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:00 от 400 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
11:50 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:40 от 400 ₽
