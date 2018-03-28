Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Кинотеатры
Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Галина (Юдина) Чулкова
28 марта 2018, 05:30
Оценка
Мне все нравится. Очередей нет, 3D имеется, цены демократичные, зал и экран (по сравнению с кинозалами в ТЦ) просто огромные. На мой взгляд одни плюсы.
28 марта 2018, 05:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 марта 2018, 18:30
в ответ на сообщение
Галина (Юдина) Чулкова от 28 марта 2018, 05:30
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв :)
28 марта 2018, 18:30
0
0
Ответить
Светлана Солнцева
5 мая 2018, 07:01
Оценка
Нравится Октябрь. Одно из любимейших мест еще с детства. Может, кому-то покажется несколько простоват, но здесь нет суеты,все по-домашнему и, конечно, импонирует стоимость билетов, которая ниже, чем в остальных кинозалах ТЦ
5 мая 2018, 07:01
0
0
Ответить
Александра Максимова
21 января 2024, 14:32
Оценка
Плохие работники и само учреждение, купила 3 билета, в итоге не смогла попасть, так как у них не считались билеты, деньги возвращать не собираются. Ещё нету гардероба и попкорна. Не советую ходить туда
21 января 2024, 14:32
0
0
Ответить
