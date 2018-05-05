Оповещения от Киноафиши
Октябрь

Октябрь

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
Показать на карте
Телефон

+73843452309

Позвонить
Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Октябрь» — это старейшая в городе киноплощадка, которая была открыта в 1957 году. Практически все время здесь проходили кинопоказы. Изначально в кинотеатре был один вместительный зал, а после ремонта в 1995 году был открыт второй зал, где впервые в городе демонстрировались стереофильмы.

В кинотеатре «Октябрь» в Новокузнецке первыми в городе были оборудованы звуковые системы DOLBY DIGITAL. Затем в самом большом городском кинозале на 430 мест был установлен огромный 3D экран.

Сегодня здесь, в двух комфортабельных залах, проходят кинопоказы, в формате 2D и 3D, всех новинок мирового кино, арт-хаус, авторское кино, мультфильмы и т.д. Используется передовое кино- и звукооборудование. В кинотеатре имеется кино-бар и кафе, действует бесплатный Wi-Fi;

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Wi-Fi
5 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Октябрь
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 300 ₽ 18:10 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 300 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 400 ₽ ...
Мой друг
Мой друг
Сегодня 1 сеанс
11:50 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Светлана Солнцева 5 мая 2018, 07:01
Нравится Октябрь. Одно из любимейших мест еще с детства. Может, кому-то покажется несколько простоват, но здесь нет суеты,все по-домашнему и,… Читать дальше…
Александра Максимова 21 января 2024, 14:32
Плохие работники и само учреждение, купила 3 билета, в итоге не смогла попасть, так как у них не считались билеты, деньги возвращать не собираются.… Читать дальше…
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Октябрь

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 18:10 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:00 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:00 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
