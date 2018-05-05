Кинотеатр «Октябрь» — это старейшая в городе киноплощадка, которая была открыта в 1957 году. Практически все время здесь проходили кинопоказы. Изначально в кинотеатре был один вместительный зал, а после ремонта в 1995 году был открыт второй зал, где впервые в городе демонстрировались стереофильмы.

В кинотеатре «Октябрь» в Новокузнецке первыми в городе были оборудованы звуковые системы DOLBY DIGITAL. Затем в самом большом городском кинозале на 430 мест был установлен огромный 3D экран.

Сегодня здесь, в двух комфортабельных залах, проходят кинопоказы, в формате 2D и 3D, всех новинок мирового кино, арт-хаус, авторское кино, мультфильмы и т.д. Используется передовое кино- и звукооборудование. В кинотеатре имеется кино-бар и кафе, действует бесплатный Wi-Fi;

