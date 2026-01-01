Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нальчика Кинотеатры Восток Расписание сеансов кинотеатра «Восток»

Расписание сеансов кинотеатра «Восток»

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(8662) 42-10-80 Позвонить
Кинотеатры рядом
1.6 км
Эльбрус пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов
5
1.9 км
Кинотеатр "Кругозор" ул. Толстого, д. 182
5
2.3 км
Галерея Синема ул. Кирова, 1д, ТРЦ «Галерея»
5
2.9 км
Дея ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
5
22.9 км
Центр Кино ул. Ленина, 23
5
45.3 км
Вертикаль ул. Гагарина, 16
5
