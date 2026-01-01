Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нальчика
Кинотеатры
Восток
Расписание сеансов кинотеатра «Восток»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8662) 42-10-80
Позвонить
