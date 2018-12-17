Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Восток

kulia2003 17 декабря 2018, 12:14
А где расписание? 😢
muzteatr.ok 26 апреля 2025, 18:17
Оценка
Отвратительный кинотеатр, начиная с грубой кассирши.Пришли с сыном в кинотеатр «Восток» посмотреть фильм, но видимо выбрали не то место. На протяжении всего фильма по рядам лазила уборщица с фонариком и подметала зал, естественно все отвлекались, так как светила в лица фонариком. После фильма выразила своё недовольство сотруднице кинотеатра (очень жирной девушке) на что она мне сказала ну и не приходите больше и вслед обозвала тупицей. Поэтому даже одну звезду не заслужили.
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
