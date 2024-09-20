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Shaman
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Shaman

Автор патриотических хитов 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

SHAMAN с грандиозной программой «Победа!»

Заслуженный артист России SHAMAN представляет свою новую концертную программу — «Победа!», которая уже обещает стать значимым событием в музыкальной жизни страны. Этот тур охватит более 100 городов, включая регионы Новороссии, и станет настоящим подарком для всех поклонников творчества музыканта.

Хиты и новые композиции

Премьера программы состоялась на Красной площади в День российского флага, что подчеркнуло её особую значимость. В концерте прозвучат как новые композиции, написанные специально для этого тура, так и уже полюбившиеся миллионам хиты: «Встанем», «Я русский», «Моя Россия». Эти песни стали символами любви к родине и сплочённости, они объединяют слушателей своим искренним патриотизмом.

Миссия тура

SHAMAN верит, что программа «Победа!» не просто о музыке, а о чем-то большем — о надежде и вере в светлое будущее. Артист намерен вдохновить всех россиян: и тех, кто трудится в тылу, и тех, кто находится на передовой. Тур затронет и зону специальной военной операции, где SHAMAN выступит перед бойцами, выражая поддержку и уважение к тем, кто защищает страну.

«Мы объедем всю нашу страну, чтобы сделать победу ещё ближе!» — говорит артист, обещая, что его новый тур станет событием, которое запомнится надолго.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального путешествия, которое вдохновляет и объединяет!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 6 февраля
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
27 ноября в 19:00 Концертный зал Омской филармонии
от 2200 ₽
Поезд памяти
12+
Эстрада
Поезд памяти
9 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Электро-джазовая Оборона
12+
Джаз Электронная музыка
Электро-джазовая Оборона
14 сентября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 800 ₽
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