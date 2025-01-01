Новая программа Ирины и Александра Круг: «Мы с тобой» в Казани

«Мы с тобой» — это не просто концерт, а новая глава в творческой жизни Ирины Круг, открытая в год семьи вместе с её сыном Александром Кругом. Ирина Круг — уникальная артистка, создавшая собственный музыкальный стиль и манеру исполнения, которые уже полюбились миллионам поклонников.

Музыка, полная эмоций

Творчество Ирины пронизано трогательными мелодиями и осмысленными текстами, которые вызывают искренние чувства. В её песнях отражены темы любви, потерь и расставаний. Несмотря на эксперименты с жанрами, Ирина остаётся верной шансону.

Хиты и премьеры

В программе ожидаются как уже известные хиты, такие как «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», так и новые песни, которые, без сомнения, найдут отклик в сердцах слушателей. Ирина Круг приглашает зрителей в свой завораживающий мир задушевной музыки, где каждый найдет что-то близкое и родное.

Специальный гость: Александр Круг

Особое внимание стоит уделить специальному гостю программы — Александру Кругу. Младший сын Михаила Круга унаследовал не только внешность и фамилию, но и узнаваемый баритон, который трогает сердца зрителей всех поколений. Он исполнит любимые хиты своего отца и представит свои новые композиции.

Концерт, который нельзя пропустить

Программа Ирины и Александра Круг — это история о преемственности поколений и любви. Уникальный концерт обещает стать незабываемым событием, которое не оставит равнодушным никого. Приходите и станьте частью этого музыкального путешествия!