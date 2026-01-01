Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы Театры и концертные площадки Дагестанская филармония им. Татама Мурадова

Дагестанская филармония им. Татама Мурадова

Махачкала
Адрес
Махачкала, Максима Горького, 1
Показать на карте
Телефон

+7 (8722) 67 36 16

Позвонить

О месте

Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова — ведущая концертная организация Республики Дагестан. В её составе функционируют камерный оркестр, джаз-оркестр, музыкальный лекторий, струнный квартет, ансамбль современного танца «Адемос», вокальный ансамбль «Эридан», а также солисты-вокалисты, исполняющие на языках народов Дагестана. Кроме того, в филармонии работает мастер художественного слова, заслуженная артистка РФ Фаина Графченко.

Филармония активно занимается музыкально-просветительской работой, организует филармонические концерты, сохраняя и распространяя мировое и национальное музыкальное наследие. Она предлагает разнообразные концертные программы для широкой аудитории и проводит различные фестивали. Также филармония организует гастроли своих артистов и приглашённых коллективов, а также концерты мастеров искусств и артистов национальной эстрады. В её деятельности предусмотрены мероприятия, такие как юбилеи, корпоративы и Дни городов и районов республики.

Как добраться

Ближайшая остановка транспорта «​​РИНХ» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.

Афиша Дагестанская филармония им. Татама Мурадова

21 мая
Ева Власова поп Поп-дива под руководством Маши Шейх
20:00 от 3000 ₽

События в других местах

Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 1300 ₽
Айболит
6+
Кукольный Опера Детский
Айболит
7 марта в 13:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Айболит
6+
Кукольный Опера Детский
Айболит
7 марта в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Укрощение строптивой
12+
Комедия
Укрощение строптивой
16 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи
18+
Лекция
Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи
18 марта в 19:00 Дом дружбы
от 1800 ₽
Айболит
6+
Кукольный Опера Детский
Айболит
8 марта в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
ДиДюЛя
6+
Поп Рок Фолк
ДиДюЛя
25 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 2000 ₽
Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
29 марта в 16:00 Дом дружбы
от 800 ₽
Другие площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
