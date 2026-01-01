Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова — ведущая концертная организация Республики Дагестан. В её составе функционируют камерный оркестр, джаз-оркестр, музыкальный лекторий, струнный квартет, ансамбль современного танца «Адемос», вокальный ансамбль «Эридан», а также солисты-вокалисты, исполняющие на языках народов Дагестана. Кроме того, в филармонии работает мастер художественного слова, заслуженная артистка РФ Фаина Графченко.

Филармония активно занимается музыкально-просветительской работой, организует филармонические концерты, сохраняя и распространяя мировое и национальное музыкальное наследие. Она предлагает разнообразные концертные программы для широкой аудитории и проводит различные фестивали. Также филармония организует гастроли своих артистов и приглашённых коллективов, а также концерты мастеров искусств и артистов национальной эстрады. В её деятельности предусмотрены мероприятия, такие как юбилеи, корпоративы и Дни городов и районов республики.

Как добраться

Ближайшая остановка транспорта «​​РИНХ» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.