Shaman. 30 лет на сцене

SHAMAN на сцене Кремлевского дворца

Самый популярный артист эпохи, автор всенародно любимых хитов SHAMAN, 22 и 23 ноября даст два сольных концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Этот юбилейный концерт станет не просто подведением итогов, а возможностью оглядеться назад на путь, полный трудностей и побед.

Цитата артиста

Ярослав Дронов, он же SHAMAN, делится своими мыслями: «30 лет на сцене – это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, поблагодарить всех, кто был рядом, и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий».

Творческий путь артиста

Ярослав начал свою карьеру на большой сцене в возрасте всего четырех лет, выступая в составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти». С тех пор он гастролировал и принимал участие в концертах и конкурсах на различных уровнях – от городского до международного.

Собственные песни Дронов начал писать в 15 лет, а за его плечами три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных. На протяжении многих лет он не только выступает, но и самостоятельно продюсирует своё творчество.

Знаменитые хиты

Признание SHAMAN получил благодаря мощному голосу, яркому образу и, конечно, авторским песням, которые никого не оставляют равнодушным. Все известные композиции, включая «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие, прозвучат на концертах в Кремле.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых хитов SHAMAN в уникальной атмосфере Государственного Кремлёвского дворца!