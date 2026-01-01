Скидка 15% для студентов по будням с понедельника по среду.
Фиксированная цена билета - 150 рублей. - Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - При предъявлении документа - пенсионное свидетельство, справка пенсионера, паспорт, свидетельство ветерана труда, удостоверение по инвалидности. - На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.
Акция действует для детских коллективов от 10 человек. - На 10 человек один сопровождающий бесплатно. - Ежедневно, до 16:00, в 1,2,3 залы. - На фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании
Если у вас 3 ребенка – 20% на каждый билет, если 4-5 детей – 30% на каждый билет. Более 5 детей – фиксированная цена 150 рублей за билет. - При предоставлении документа (паспорт, свидетельство о рождении). Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.