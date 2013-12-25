Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(4212) 25-12-13
Позвонить
Кинотеатры рядом
250
метров
Фабрика грез
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
5
1
км
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
5
1
км
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
1.5
км
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
1.9
км
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
1.9
км
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
5
