Кинотеатр Маджестик (Хабаровск) на карте

Кинотеатр Маджестик (Хабаровск) на карте

Кинотеатр Маджестик (Хабаровск) на карте Вся информация о кинотеатре
250 метров
Фабрика грез ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
5
1 км
М-Синема Ленинградская улица, д. 28(И)
5
1 км
Дружба ул. Амурский бульвар,56А
5
1.5 км
FourRoom ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
1.9 км
Совкино ул. Муравьева-Амурского, 34
5
1.9 км
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
