altuchof
7 января 2017, 10:31
07.01.2017 в 10:10-10:30 - Дрянной сервис - "бронирование": он-лайн не актины ссылки на места и билеты,бронирование по телефону невозможно по причине того,что трижды никто не снимал трубку 😠
7 января 2017, 10:31
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
7 января 2017, 23:51
в ответ на сообщение
altuchof от 7 января 2017, 10:31
Добрый вечер!
Поздравляем вас с наступившими Новогодними праздниками!
Номер телефона кинотеатра поменялся.
Мы проверили: кнопки покупки билетов активны на несколько дней вперед. Вероятно, был технический сбой, приносим свои извинения.
Будьте счастливы в Новом году!
7 января 2017, 23:51
0
0
Ответить
ЗЁМА 09
10 марта 2019, 20:08
Оценка
Приветсвтвую всех!есть пара вопросов.
1)почему ни кто не следит за безопасность кинотеатра чарли в Черкесске,уже второй раз за месяц иду на фильм,вентиляции нет ни какой!духота,дышать нечем,такое ощущение что попкорн жарится прям внутри зала!
2)на премьеру Капитан Марвел,купил два билета на 2Д сеанс,через день хотел пойти с детьми,все сеансы 3Д,вы делаете деньги на очках???или как это объяснить?я не люблю фильмы в 3Д
10 марта 2019, 20:08
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 марта 2019, 18:22
в ответ на сообщение
ЗЁМА 09 от 10 марта 2019, 20:08
Здравствуйте! Передали ваш отзыв в кинотеатр, напишем, как получим ответы на ваши вопросы :)
11 марта 2019, 18:22
0
0
Ответить
Муслим Муслимов
29 апреля 2019, 19:20
Оценка
Отвратительная организация
Больше никогда не буду бронировать у вас
Даже звоню миллион раз трубку не поднимаете , бронировал через карту не отправляет, даже вы не хотите деньги брать с моей карты . Клянусь просто очень злой просто слов нет . Какого тогда вам номер если вы трубку не берете . Я пытался 3 часа купить билет через ваш сай хрен там . Короче из-за вас я мои друзья остались без билетов . Пока я пытался бронировать все места уже забились . Одним словом ваша организация овратительна . На своё день рождение даже не смог посмотреть этот долбаный фильм. Спасибо вам большое моя оценка 0000
29 апреля 2019, 19:20
3
2
Ответить
Муслим Муслимов
29 апреля 2019, 19:21
в ответ на сообщение
Муслим Муслимов от 29 апреля 2019, 19:20
Оценка
Клянусь это все правда что я вам написал . Ну это же Черкесск у нас все наоборот
29 апреля 2019, 19:21
0
0
Ответить
Муслим Муслимов
29 апреля 2019, 19:24
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 11 марта 2019, 18:22
Оценка
И где ваш ответ ? Вы че там угораете что ли ? Как вы работаете ? Мы сделаем забастовку и на ваш очередной сеанс не кто не пойдёт . Посмотрим как вы занервничаете вы потеряете все как мы потеряли время на ваше тупое бронирование . Потом посмотрим как вы заработаете .
29 апреля 2019, 19:24
0
0
Ответить
ЗЁМА 09
1 мая 2019, 16:12
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 11 марта 2019, 18:22
Оценка
когда ответа ждать?
1 мая 2019, 16:12
0
0
Ответить
Максим Хабаров
11 октября 2019, 14:51
Оценка
Монополия в худшем ее проявлении. Из-за отсутствия конкуренции кинотеатр скатился ниде некуда. 3D просто ужасно, цены на попкорн космические, как и цены на 3D очки, которые тоже к слову надо покупать, сервис бронирования билетов тот еще отстой. Ну и расписание сеансов. Вообще хз как это назвать. У комедии сраного Сарека Андреасяна 3 сеанса на протяжении всего дня, а у отличного фильма "К звездам" сеанс всего один, да и тот в 12 часов ночи.
11 октября 2019, 14:51
3
0
Ответить
Земфира Шехмурзова
20 марта 2020, 15:55
В который раз удивляет, что хорошие, интересные фильм вы ставите ночью, а всякое ширпотребное дерьмо крутите весь день. Кто пойдёт ночью в кино? Молодёжь? А вы уверены, что им такое кино зайдёт? Из-за неудачного расписания вы теряете клиентов, настроенных на просмотр серьёзных фильмов.
20 марта 2020, 15:55
5
0
Ответить
Виктория Босова
7 января 2021, 17:17
Отвратительный кинотеатр, приехали с семьёй на 2х машинах, за ранее забронировать не реально не берут трубку. Приехали, простояли в очереди, а в итоге билетов нет ни на что!!!!!!! Есть на 9 вечера. Почему на сайте нельзя написать, что нет билетов, люди к вам едут, живут не все близко. Ужасный кинотеатр. Больше к вам не приеду и все мои знакомые тоже. Не умеете работать не открывайте тогда ничего!!!!!!!!!!!!!! Не удачного вам нового года.
7 января 2021, 17:17
1
0
Ответить
Наташа Есенина
28 марта 2021, 15:10
Меня поражают цены на сеансы, плюс ещё и очки 3Д умудряются при этом продавать. Вы ничего не попутали? Или вы никогда не ходили в кинотеатры в других городах?
28 марта 2021, 15:10
1
0
Ответить
Мариям Эркенова
7 мая 2021, 11:45
Почему в Черкесске нет в прокате фильма "Минамата"????? В близлежащих городах Ставропольского края во всех других киносетях есть, в "Чарли" нет!!! Такая же ситуация была с "Недругами"! Я конечно могу съездить в другой город и посмотреть там, но я не понимаю почему "Чарли" Черкесск игнорирует фильмы такого формата!
7 мая 2021, 11:45
1
0
Ответить
irka_1313
9 мая 2021, 18:08
Добрый день! Сижу сейчас в кинотеатре, все бы хорошо, но невозможно холодно, кондиционер включили уже окоченели. Проследите за этим, может сядите сами и посидите два часа под холодным воздухом.
9 мая 2021, 18:08
0
0
Ответить
Арнольд Маккейн
19 мая 2021, 10:36
Оценка
Почему крутить всякое г норм, а премьеры оцененных и ожидаемых фильмов/анимационных фильмов для Чарли нечто, что они не могут сделать?
19 мая 2021, 10:36
1
0
Ответить
Даниил Скавронский
23 мая 2021, 13:58
Оценка
Где "Клинок Рассекающий Демонов"? По всей России его успешно показывают, за то одни мы выделились. Почему многие аниме фильмы проходят стороной этот кинотеатр? Зрители есть же. Вместо этого весь день Форсаж и ссаные комедии. Вы нормальные там? Все ждали всероссийскую премьеру аниме, а что теперь? В другие города ехать? А как быть людям из посёлков, у которых выбор то и не велик. Беспредел, 0 баллов
23 мая 2021, 13:58
1
0
Ответить
mihail.plotnikov.2006
25 февраля 2022, 08:31
Оценка
👎
25 февраля 2022, 08:31
0
0
Ответить
Анастасия Колядина (Сафарова)
15 декабря 2022, 12:01
Что за цены? Если бы ещё эти цены соответствовали качеству услуги, а так за что такие деньги? За старые не удобные кресла? Или за не годный экран? Гардеробная то работает, то нет, в залах то ужасно душно, то холодно, 3д очки доп.покупать, попкорм как будто из золотой кукурузы делаете... Если берете такие деньги то создайте нормальные условия... Чтоб посмотреть какой то фильм, ты платишь от 300р за билет + 200р за очки, чтоб посидеть на ужасных креслах в душном или холодном зале с куртками в руках и с золотым попкормом в руках за 500р. И где всякие скидки на билеты, как вдругих кинотеатрах, элементарно у вас были раньше билеты по 100р первый ряды, уже больше людей пойдут... Либо цены снизти либо условия улучти... Раньше и условия были по лучше и цены были по ниже, удобно было по 100р первый ряд тогда и очки можно платные и билеты в два счета можно было через сайт купить и касса когда стояла с экранами было намного удобнее, чем то что поставили этот аппарат...
15 декабря 2022, 12:01
1
0
Ответить
Шамиль Темрезов
1 января 2023, 20:48
Оценка
Ашалеть просто с Ваших цен 🤦🏻♂️😂 что не так с этим городом и ценами
1 января 2023, 20:48
5
0
Ответить
lagosha.89
2 января 2023, 20:31
Кошмар, а не кинотеатр. Были на премьере популярного фильма, 02 января, хорошо что билеты мы купили заранее до начала сеанса- очередь в кассу была на весь холл, очередь в гардероб примерно такая же, ну это ладно, можно пережить. Экран плохо натянут- по всему периметру складки, снизу они доходили почти до середины экрана. Первые минут 7 фильма посмотрели без эффекта 3D- его, видимо просто забыли включить…. В зале жара не реальная. После окончания фильма , видимо опять, забыли, включить свет… Кинотеатр один в городе, ну неужели его содержать нормально нельзя!!!! При этом цена билетов дороже чем в Ставрополе на эту же премьеру была. Позор.
2 января 2023, 20:31
2
0
Ответить
НИНА ВЛАДИМИРОВНА
2 января 2023, 20:42
Сегодня пошли в Чарли. От цен конечно офигела. На семью конечно сумма... Выходит. Да еще и попить, попкорн взять и т д. Второе возмутило, что как всегда экономят на персонали, один билете и одна гардеробщица. Минут 15 стояли, что б забрать вещи.
2 января 2023, 20:42
1
0
Ответить
y.zhadaewa
3 января 2023, 20:44
Оценка
Это не кинотеатр!!! Это место пыток!!! Вентиляция отсутствует во всех залах. Жара такая, что теряется сознание. Не было возможности оценить качество звука и изображения так как терять здоровье, из-за жадности "бизнесменов", не захотели, не стали смотреть фильм ушли. Буду писать жалобу в Роспотребнадзор! Поставила 1 звезду, так как нельзя поставить отрицательную оценку. По факту оценка ---5 звёзд.
3 января 2023, 20:44
1
0
Ответить
Мотренко Никита
6 января 2023, 14:15
Оценка
Пришел , 5 января оплатил по Пушкинской карте , все хорошо , оплата сразу же прошла. Пришел на следующий день подхожу говорю по Пушкинской карте , мне тут же сказали , что покупайте только на сайте , то есть говорят пластиковой Пушкинской картой нельзя. Захожу на сайт там написано «сейчас онлайн продажи недоступны» я спросил , что делать мне сказали «значит по Пушкинской вообще нельзя». Что значит нельзя для чего туда приходят деньги. Как один день оплата проходит , а другой день оплата не проходит , быть такого не может . Все зависит от того какой человек попадётся на кассе. Ужасное обслуживание
6 января 2023, 14:15
3
0
Ответить
akrupyanova
6 января 2023, 22:35
я уже несколько лет хожу в этот кинотеатр , мне все нравится , все устраивает , никаких претензий никогда не было , до этого момента . пришла 5 января на фильм , в предвкушении , хорошим настроением , но не знала что на 2D фильм нужны очки. женщина протягивает мне их на столике , а я в непонятках думаю "зачем мне очки если это 2D?" спросила , женщина же в свою очередь нахамила мне и сказала чтобы я не задерживала очередь , я понимаю что много людей и она на нервах , но женщина работает в единственном кинотеатре Черкесска. я думаю она должна понимать , что в первую очередь опытный работник должен вести себя спокойно и сдержанно , а так же чтобы достойно обслужить клиентов- знать правила общественных норм , я думаю что это ненормальное отношение ко мне , как к человеку и меня это задело , так что вывод из этого сделают многие , но я разочарована , что в любимом кинотеатре работат такие некомпетентные люди. примите меры , я надеюсь эта женщина сожалеет о содеянном .
6 января 2023, 22:35
0
0
Ответить
akrupyanova
6 января 2023, 22:36
в ответ на сообщение
Мотренко Никита от 6 января 2023, 14:15
++++
6 января 2023, 22:36
0
0
Ответить
11 января 2023, 21:11
Здравствуйте! По какой причине отсутствует онлайн, бронирование на билеты? И почему их нельзя оплатить по Пушкинской карте? На сегодняшний день все кинотеатры работают с Пушкинской картой, а единственный кинотеатр в КЧР - нет. На какой основании? В особенности учитывая то, что основная клиентура "Чарли" - это молодежь. Примите пожалуйста меры. Учитывая то, что рейтинг кинотеатра падает на глазах стоило бы задуматься о том, что нужно бы сохранить клиентов.
11 января 2023, 21:11
0
0
Ответить
ايرا ا-دوغوزيف
22 января 2023, 19:32
Как можно ужастик проводить в детском зале?Как?
Второй раз ужастик проводят в детском зале!
Ужас просто, если не хватает мест делайте больше кинотеатров! 😡
22 января 2023, 19:32
1
0
Ответить
Ян Сулимов
5 февраля 2023, 10:59
Оценка
Купили 4 билета по Пушкинской карте , в расчёте ,что раньше могли пройти все в зал, а выяснилось ,что такой возможности нет,почему об этом не пишут на сайте? Деньги потрачены, настроение испорчено, спасибо большое за такой хороший сервис 😭😭😭😭😭😭😓😓😓😓😓😓
5 февраля 2023, 10:59
0
0
Ответить
Курман Волков
13 апреля 2023, 01:25
Оценка
Со временем совсем убили обслуживание кинотеатра. Внутри просто срач. Где уборщицы? И самое главное где кондиционеры?!! Внутри зала нечем дышать. Отвратительный запах. Сделал замечание персоналу, в ответ получил только грубость
13 апреля 2023, 01:25
0
0
Ответить
Mr Adi
26 сентября 2023, 16:07
Оценка
Суперский кинотеатр, отличный и вкусный попкорн, очень хороший персонал обязательно приедем ещё раз ❤️
26 сентября 2023, 16:07
0
1
Ответить
sancho005009
29 сентября 2023, 19:13
Оценка
D
29 сентября 2023, 19:13
0
0
Ответить
｡⋆｡˚☽˚｡⋆ ☽⋆ḰẶℙṲŠṪIḰ🌸✿
25 ноября 2023, 09:22
Оценка
Написала разгромный отзыв по поводу того, что нам подсунули дешевую пиратскую копию Аватара 2, который мы ждали много лет. Цена билетов была по 600₽. Плакать хотелось от обиды. Я видела первый Аватар в кинотеатре в 2009 году и тогда это был фурор. Это было качество, над которым карпел годами великий режиссер Джеймс Камерон, вложивший в свой шедевр миллионы долларов. И вот мы, заплатив ни малые деньги заходим в Чарли Черкесск и я не поверила своим глазам! На экране была самая голимая дешманская позорная пиратская копия. Один раз я про это уже написала, но вы удалили мой коммент. Я ни поленилась и написала второй раз. Я буду писать много раз, если понадобится. Лучше бы я вообще не увидела это фильм и потом позже посмотрела бы в хорошем качестве, а так вы все испортили. А еще ваши работники заходят и ругаются с посетителями из-за каждой мелочи. Была в кинотеатрах в разных городах. Никогда никто не подходит и не ругается. А в Черкесске все можно. Кинотеатр то ведь один. Стерпятся наверно думаете. В том же Невинномысске цена билетов вдвое дешевле.
25 ноября 2023, 09:22
0
0
Ответить
Фатима Кенжева
19 марта 2024, 09:59
Оценка
Почему на сайте указаны не все, что по факту идет? Вчера ходила, оказывается, в прокате Кунг-фу панда 4, а на сайте ничего....
19 марта 2024, 09:59
0
0
Ответить
Оксана Агова
25 мая 2024, 20:38
Оценка
Претензий масса. А главное, что альтернатива отсутствует. Привет антимонопольной. Цены космос, ценообразование и качество услуги, расписание сеансов не выдерживают никакой критики. Неужели нет надзирающих органов?! Учиьвыя, что это единственный кинотеатр скрыть дефекты практически невозможно. Впервые попала в так называемый ВИП зал, что оказалось поомфорту хуже обычного. Фильм еще не начался, а спину уже свело.
25 мая 2024, 20:38
0
0
Ответить
Ирина Зеленкова
1 июня 2024, 12:49
Оценка
Купили сегодня билеты в онлайн на фильм Манюня, на 11 55. Пришли ко времени кинотеатр закрыт, в связи с затоплением кинотеатр,
телефон в г Черкесске не отвечат. Как вернуть деньги за билеты. Вопрос если вчера ещё знали что проблема с кинотеатров зачем продавали билеты и почему нет ответственных лиц. Администрация скрывается
1 июня 2024, 12:49
0
0
Ответить
amina020702
16 августа 2024, 16:25
Оценка
Ужасное расписание, почти все фильмы ночью стоят, в прокате имеется лишь 40% от всех фильмов которые транслируют в других кинотеатрах, очень разочарована , очень жаль что это единственный кинотеатр
16 августа 2024, 16:25
0
0
Ответить
User
20 октября 2024, 23:10
Оценка
👎🏻
20 октября 2024, 23:10
0
0
Ответить
User
20 октября 2024, 23:12
Оценка
раньше пускали на фильмы 18+,\
а сейчас нет,что тогда вообще смотреть,даже ужасающий нельзя,что за ужас там творится \
20 октября 2024, 23:12
0
0
Ответить
sofiakalamoyceva
24 февраля 2025, 00:40
Оценка
Хочу заявить, 21 февраля моя подруга пошла на Пророк. История Александра Пушкина. К ней по её рассказу зашло 2 парня, и первый износиловал девушку 12 лет за "непослушание", а второй держал в страхе весь фильм мою подругу, спрашивается, какого уборщица которая 50\50 всё видела ничего не предприняла? Их двоих пытали, избивали и пытались в тр*сы залесть, они в четвером были одни в зале. Насильщикам по 15 лет, предпримите что ни будь, посмотрите камеры наблюдения и подайте в розыск на их двоих!
24 февраля 2025, 00:40
1
0
Ответить
Милана Гочияева
28 февраля 2025, 00:07
На фильм 18+ пускают зрителей не достигших совершеннолетия. Потом идёшь а вдруг тут заявляют что с 18+ и не пройти, в одно время так в одно время по другому . Летом пошли на 18+ свободно прошли , теперь начали правила соблюдать?
28 февраля 2025, 00:07
0
0
Ответить
Error Family
3 сентября 2025, 17:23
Оценка
Цены просто ужасные.....кинотеатр обычного уровня, сделали непонятные вип залы, сеансы на нормальные фильмы ставят непонятно как....дешевле поехать в соседний город и там посмотреть кино.... просто слов нет.
3 сентября 2025, 17:23
0
0
Ответить
User
23 ноября 2025, 13:53
Оценка
Здравствуйте!
Хотела бы уточнить, есть ли возможность организовать показ *трансляции финала Формулы-1* в вашем кинотеатре. Это событие собирает большую аудиторию, и уверенa, что многим было бы интересно посмотреть гонку на большом экране.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
23 ноября 2025, 13:53
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail