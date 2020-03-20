Кинотеатр «Чарли в ТРК «Россия» находится в центре Черкесска на улице Ленина. Расположен на 4-м этаже самого современного в городе ТРЦ «Россия». Эта многозальная киноплощадка входит в региональную сеть кинотеатров «Чарли».
В кинотеатре четыре зрительных зала, отвечающих актуальным требованиям к комфортности. Общая вместимость зрителей — 550 мест. Эргономичные кресла с подстаканниками для попкорна установлены амфитеатром.
Все кинооборудование: проекторы, звук Dolby, акустика, экраны — от лучших мировых брендов. Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре фильмы в любых жанрах, фестивальное кино, трансляции рок-концертов на большом экране, ретроспективы.
В кинотеатре «Чарли в ТРК «Россия» в Черкеске для удобства посетителей в фойе предусмотрена зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. Рядом находится зал боулинга «Чемпион», комплекс детских развлечений, сеть фастфудов: «Моменто бургер», «Подсолнух», «Малибу».
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Чарли в ТРК «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.