Кинотеатр «Чарли в ТРК «Россия» находится в центре Черкесска на улице Ленина. Расположен на 4-м этаже самого современного в городе ТРЦ «Россия». Эта многозальная киноплощадка входит в региональную сеть кинотеатров «Чарли».

В кинотеатре четыре зрительных зала, отвечающих актуальным требованиям к комфортности. Общая вместимость зрителей — 550 мест. Эргономичные кресла с подстаканниками для попкорна установлены амфитеатром.

Все кинооборудование: проекторы, звук Dolby, акустика, экраны — от лучших мировых брендов. Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре фильмы в любых жанрах, фестивальное кино, трансляции рок-концертов на большом экране, ретроспективы.

В кинотеатре «Чарли в ТРК «Россия» в Черкеске для удобства посетителей в фойе предусмотрена зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. Рядом находится зал боулинга «Чемпион», комплекс детских развлечений, сеть фастфудов: «Моменто бургер», «Подсолнух», «Малибу».

