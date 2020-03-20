Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Черкесска Кинотеатры Чарли в ТРЦ «Россия»

Чарли в ТРЦ «Россия»

Черкесск
Адрес
г. Черкесск, ул. Ленина, 25, ТРЦ «Россия»
Показать на карте
Телефон

+7 (8782) 263-263

Позвонить
Билеты от 340 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Чарли
ТРК
Расположен в ТРЦ «Россия»

О кинотеатре

Кинотеатр «Чарли в ТРК «Россия» находится в центре Черкесска на улице Ленина. Расположен на 4-м этаже самого современного в городе ТРЦ «Россия». Эта многозальная киноплощадка входит в региональную сеть кинотеатров «Чарли».

В кинотеатре четыре зрительных зала, отвечающих актуальным требованиям к комфортности. Общая вместимость зрителей — 550 мест. Эргономичные кресла с подстаканниками для попкорна установлены амфитеатром.
Все кинооборудование:  проекторы, звук Dolby, акустика, экраны — от лучших мировых брендов. Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре фильмы в любых жанрах, фестивальное кино, трансляции рок-концертов на большом экране,  ретроспективы.

В кинотеатре «Чарли в ТРК «Россия» в Черкеске для удобства посетителей в фойе предусмотрена зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. Рядом находится зал боулинга «Чемпион», комплекс детских развлечений, сеть фастфудов: «Моменто бургер», «Подсолнух», «Малибу».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Чарли в ТРК «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расположен в ТЦ
Кафе
Pepsi
Диваны
6.5 Оцените
62 голоса
Билеты от 340 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Чарли в ТРЦ «Россия»
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 4 сеанса
10:15 от 340 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 18:20 от 470 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
14:10 от 450 ₽ 20:20 от 470 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 470 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
19:55 от 790 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Земфира Шехмурзова 20 марта 2020, 15:55
В который раз удивляет, что хорошие, интересные фильм вы ставите ночью, а всякое ширпотребное дерьмо крутите весь день. Кто пойдёт ночью в кино?… Читать дальше…
Шамиль Темрезов 1 января 2023, 20:48
Ашалеть просто с Ваших цен 🤦🏻‍♂️😂 что не так с этим городом и ценами
Отзывы Написать отзыв
62 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Полуночники

С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ночь кино
Кому за...

С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Культпоход

С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Черкесска

Фильмы в кинотеатре Чарли в ТРЦ «Россия»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 чт 5 вс 8 пн 9 чт 19 чт 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:15 от 340 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 18:20 от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:10 от 450 ₽ 20:20 от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:50 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше