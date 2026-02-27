Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Чарли в ТРЦ «Россия»»

Расписание сеансов кинотеатра «Чарли в ТРЦ «Россия»»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 чт 5 вс 8 пн 9 чт 19 чт 26
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:15 от 340 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 18:20 от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:10 от 450 ₽ 20:20 от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:50 от 470 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
19:55 от 790 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:20 от 750 ₽ 21:15 от 470 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:05 от 450 ₽ 17:40 от 470 ₽ 20:15 от 470 ₽ 22:50 от 470 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:40 от 600 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
00:15 от 790 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:50 от 450 ₽ 17:05 от 470 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:20 от 750 ₽ 23:45 от 470 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 340 ₽ 17:35 от 790 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
17:45 от 470 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:30 от 600 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
12:00 от 750 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:30 от 470 ₽
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:15 от 750 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
12:05 от 450 ₽ 16:15 от 450 ₽ 19:10 от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:45 от 340 ₽ 12:55 от 450 ₽ 14:55 от 450 ₽ 19:20 от 470 ₽
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 600 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:05 от 790 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
23:50 от 600 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 340 ₽ 15:25 от 750 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:15 от 450 ₽ 18:20 от 470 ₽ 19:40 от 790 ₽ 23:55 от 470 ₽
