Киноафиша Черкесска
Кинотеатры
Чарли в ТРЦ «Россия»
Расписание сеансов кинотеатра «Чарли в ТРЦ «Россия»»
Расписание сеансов кинотеатра «Чарли в ТРЦ «Россия»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
чт
5
вс
8
пн
9
чт
19
чт
26
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
10:15
от 340 ₽
12:15
от 450 ₽
14:15
от 450 ₽
18:20
от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
14:10
от 450 ₽
20:20
от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:50
от 470 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
19:55
от 790 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:20
от 750 ₽
21:15
от 470 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:05
от 450 ₽
17:40
от 470 ₽
20:15
от 470 ₽
22:50
от 470 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
21:40
от 600 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
00:15
от 790 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:50
от 450 ₽
17:05
от 470 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:20
от 750 ₽
23:45
от 470 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 340 ₽
17:35
от 790 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
17:45
от 470 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:30
от 600 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
12:00
от 750 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:30
от 470 ₽
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:15
от 750 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
12:05
от 450 ₽
16:15
от 450 ₽
19:10
от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:45
от 340 ₽
12:55
от 450 ₽
14:55
от 450 ₽
19:20
от 470 ₽
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 600 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:05
от 790 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
23:50
от 600 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:40
от 340 ₽
15:25
от 750 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:15
от 450 ₽
18:20
от 470 ₽
19:40
от 790 ₽
23:55
от 470 ₽
