Скидки в кинотеатрах Черкесска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Черкесска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Полуночники / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ночь кино
Кому за... / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Культпоход / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Билет детский / Чарли в ТРЦ «Россия»

Для детей действуют специальные цены с понедельника по воскресенье с 10:00 до 16:59 от 3-х до 12 лет включительно на фильмы с возрастным ограничением, соответствующим возрасту ребенка. Цены уточняйте на кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Доброе утречко / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по пятницу первый утренний сеанс с 10:00 до 11:00 на все фильмы по расписанию цена за билет - 2D-100 руб., 3D - 110 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Для всех
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
