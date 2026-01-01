Скидки в кинотеатрах Черкесска

Полуночники / Чарли в ТРЦ «Россия» С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Кому за... / Чарли в ТРЦ «Россия» С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Культпоход / Чарли в ТРЦ «Россия» С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билет детский / Чарли в ТРЦ «Россия» Для детей действуют специальные цены с понедельника по воскресенье с 10:00 до 16:59 от 3-х до 12 лет включительно на фильмы с возрастным ограничением, соответствующим возрасту ребенка. Цены уточняйте на кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.