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Скидки и акции в кинотеатре Чарли в ТРЦ «Россия»

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Полуночники

С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ночь кино
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Кому за...

С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
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Культпоход

С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
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Билет детский

Для детей действуют специальные цены с понедельника по воскресенье с 10:00 до 16:59 от 3-х до 12 лет включительно на фильмы с возрастным ограничением, соответствующим возрасту ребенка. Цены уточняйте на кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
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Доброе утречко

С понедельника по пятницу первый утренний сеанс с 10:00 до 11:00 на все фильмы по расписанию цена за билет - 2D-100 руб., 3D - 110 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Для всех
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