ТРЦ «Россия» – современный торгово-развлекательный центр в Черкесске площадью более 30 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов одежды и обуви, детские развлекательные зоны и мультиплекс. ТРЦ «Россия» расположен в центральной части Черкесска на проспекте Ленина, рядом со зданием городской мэрии.

На территории торгового центра «Россия» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Respect, Incity, Incanto, Benetton, Colin's, Reserved, «Сумкин дом» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Лего» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны, магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Минбанк» и др.), зоомагазин, аптека, салон красоты и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Россия» функционируют современный многозальный кинотеатр «Чарли», продовольственный супермаркет, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров и детская развлекательная площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Ютака» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Россия» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

г. Черкесск, пр. Ленина, д. 25

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Россия» можно следующим образом:

На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Ленина до остановок «Мэрия Черкесска» или «Драмтеатр».

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Россия»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Чарли»: 10.00 – 00.00.