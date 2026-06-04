Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
Расписание сеансов кинотеатра «Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»»
Расписание сеансов кинотеатра «Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ангелы Ладоги
драма, исторический, военный
2026, Россия
2D
12:55
от 280 ₽
Беспечный возраст
комедия, драма
2025, США
2D
22:00
от 320 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
15:45
от 300 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
13:50
от 290 ₽
19:45
от 380 ₽
21:55
от 650 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
11:10
от 220 ₽
13:55
от 450 ₽
17:35
от 320 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
17:15
от 400 ₽
19:00
от 430 ₽
19:50
от 700 ₽
21:05
от 420 ₽
21:45
от 410 ₽
Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
2D
20:15
от 330 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
11:55
от 260 ₽
15:50
от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
12:25
от 350 ₽
16:45
от 310 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
11:10
от 280 ₽
15:00
от 280 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
11:15
от 350 ₽
13:40
от 410 ₽
14:50
от 440 ₽
16:05
от 470 ₽
17:25
от 800 ₽
18:30
от 520 ₽
19:20
от 530 ₽
20:55
от 510 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
16:20
от 315 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:15
от 230 ₽
15:20
от 560 ₽
18:15
от 380 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
18:10
от 350 ₽
21:45
от 340 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
12:00
от 275 ₽
Преступление на третьем этаже
комедия, криминал
2026, Франция
2D
17:45
от 325 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
20:20
от 350 ₽
22:10
от 340 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
14:10
от 290 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:15
от 210 ₽
13:20
от 260 ₽
15:05
от 300 ₽
Школа волшебников
семейный, фэнтези
2025, Чехия
2D
12:35
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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