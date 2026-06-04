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Киноафиша Брянска Кинотеатры Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» Расписание сеансов кинотеатра «Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»»

Расписание сеансов кинотеатра «Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»»

Сегодня 4 Завтра 5 чт 11 вс 21
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги драма, исторический, военный 2026, Россия
2D
12:55 от 280 ₽
Беспечный возраст
Беспечный возраст комедия, драма 2025, США
2D
22:00 от 320 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
15:45 от 300 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
13:50 от 290 ₽ 19:45 от 380 ₽ 21:55 от 650 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:10 от 220 ₽ 13:55 от 450 ₽ 17:35 от 320 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
17:15 от 400 ₽ 19:00 от 430 ₽ 19:50 от 700 ₽ 21:05 от 420 ₽ 21:45 от 410 ₽
Коммерсант
Коммерсант драма, экранизация 2026, Россия
2D
20:15 от 330 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
11:55 от 260 ₽ 15:50 от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
12:25 от 350 ₽ 16:45 от 310 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
11:10 от 280 ₽ 15:00 от 280 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
11:15 от 350 ₽ 13:40 от 410 ₽ 14:50 от 440 ₽ 16:05 от 470 ₽ 17:25 от 800 ₽ 18:30 от 520 ₽ 19:20 от 530 ₽ 20:55 от 510 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
16:20 от 315 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:15 от 230 ₽ 15:20 от 560 ₽ 18:15 от 380 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
18:10 от 350 ₽ 21:45 от 340 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
12:00 от 275 ₽
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже комедия, криминал 2026, Франция
2D
17:45 от 325 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
20:20 от 350 ₽ 22:10 от 340 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
14:10 от 290 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:15 от 210 ₽ 13:20 от 260 ₽ 15:05 от 300 ₽
Школа волшебников
Школа волшебников семейный, фэнтези 2025, Чехия
2D
12:35 от 290 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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