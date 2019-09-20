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Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
Отзывы о кинотеатре Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
Отзывы о кинотеатре Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
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privalov_sa
20 сентября 2019, 11:17
Оценка
Хамское поведение контролёра, прибежала во время сеанса в зал начала орать, сорвала просмотр и испортила настроение ребёнку в его день рождения. Как в последствии выяснилось у нее проблемы с WI-FI и электронный билет она проверить не может. Но скорее всего проблемы в другом. Деньги за сорваный сеанс тоже проблема вернуть. Ужас
20 сентября 2019, 11:17
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https://intrade.bar/68731
2 января 2020, 17:53
Оценка
Вот скажите пожалуйста,зачем придуман закон о возрастном ограничении на фильм, если вы можете удачно испугать ребенка рекламой других фильмов перед сеансом?!
2 января 2020, 17:53
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