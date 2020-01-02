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Киноафиша Брянска Кинотеатры Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»

Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»

Брянск
Адрес
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
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Телефон

+7(4832)32-20-20

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Билеты от 100 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Панорама» в Брянске - это ультрасовременный мультиплекс, расположенный в ТРЦ «Аэро Парк».

Просторное фойе и восемь комфортабельных кинозалов на более чем 1900 мест оборудованы в соответствии с мировыми требованиями к экологичности. Имеется VIP-зал на 48 мест. В кинотеатре используется звуковая и проекционная техника от лучших производителей и экраны с особым покрытием, что позволяет выводить картинку самого высокого качества.

Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D, а в большом зале используется инновационная система многоканального звука Dolby Atmos. 

Бар
Dolby Atmos
VIP
Парковка
6.4 Оцените
16 голосов
Билеты от 100 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
Сегодня 1 сеанс
13:20 от 300 ₽ ...
Беспечный возраст
Беспечный возраст
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 330 ₽ ...
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 270 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 4 сеанса
16:15 от 340 ₽ 18:15 от 370 ₽ 20:25 от 380 ₽ 22:30 от 640 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

https://intrade.bar/68731 2 января 2020, 17:53
Вот скажите пожалуйста,зачем придуман закон о возрастном ограничении на фильм, если вы можете удачно испугать ребенка рекламой других фильмов перед сеансом?!
privalov_sa 20 сентября 2019, 11:17
Хамское поведение контролёра, прибежала во время сеанса в зал начала орать, сорвала просмотр и испортила настроение ребёнку в его день рождения. Как… Читать дальше…
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16 голосов
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Фильмы в кинотеатре Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»

Сегодня 6 Завтра 7 ср 10 чт 11 вс 21
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги драма, исторический, военный 2026, Россия
2D
13:20 от 300 ₽
Беспечный возраст
Беспечный возраст комедия, драма 2025, США
2D
21:05 от 330 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:05 от 270 ₽
Полное расписание и билеты
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