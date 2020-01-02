Кинотеатр «Панорама» в Брянске - это ультрасовременный мультиплекс, расположенный в ТРЦ «Аэро Парк».

Просторное фойе и восемь комфортабельных кинозалов на более чем 1900 мест оборудованы в соответствии с мировыми требованиями к экологичности. Имеется VIP-зал на 48 мест. В кинотеатре используется звуковая и проекционная техника от лучших производителей и экраны с особым покрытием, что позволяет выводить картинку самого высокого качества.

Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D, а в большом зале используется инновационная система многоканального звука Dolby Atmos.