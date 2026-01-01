Оповещения от Киноафиши
Салют
Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
1000 метров
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
6.8 км
Победа
Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
8.7 км
Бежицкий
ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
9.1 км
Дворец культуры (Сельцо)
пер. Мейпариани
24.2 км
Проспект
улица Ленина, 184 корпус 18
37.8 км
Карачевский Районный Дом Культуры
Советская ул., 66а, Карачев
41 км
Кинозал МБУК «Жуковский районный Дом культуры»
ул. Калинина, 1А
54.4 км
ДК им. Г.Д.Гогиберидзе
пл. Победы, 3А
67.1 км
Бригантина
ул. Карла Либкнехта, 8
67.5 км
Аврора
2-й Октябрьский проезд, 1
74.3 км
Планета кино
Локоть, проспект Ленина, 6
78.7 км
