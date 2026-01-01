ТРЦ «Бум Сити» - один из самых крупных семейных торгово-развлекательных центров Брянской области площадью более 31 тысячи квадратных метров, расположенный в центре Брянска, на пересечении улицы 3-го Интернационала, улицы Куйбышева и одной из главных улиц города – улицы 22 съезда КПСС, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта. В шестиуровневом ТРЦ «Бум Сити» представлено более 150 фирменных магазинов одежды, обуви, аксессуаров и множества других товаров и услуг.

На территории торгово-развлекательного центра «Бум Сити» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Intimissimi, Calzedonia, Wrangler, Chester, Kari, O'Stin, Vis-А-Vis, Finn Flare, Domani, Belwest, Chester, VIS-A-VIS, DIVA, Gipfel, Domani, Lee Cooper, Sabotage, MONRO, «Классика Вкуса», Dino Ricci, «Аскона», Kiko, Belwest, Mira Sezar, GrossHaus, Milky Moons, s.Oliver, Dolce Vita, «Шаг за шагом», «Комильфо», Visconi, Actual, BARKLAND, Caps, CASINO, Casual, Cesars, DLF jeanplay, Lola Fashion, LONDON STYLE, North Style, O FFO, Palazzo, Propaganda, Rich, Royal Fashion, Te Amo, TIFFI, Via Moda, «Джинсомания», «Модный дом Лии Назаровой» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома (Tescoma и др.), книжный салон «Читай город», фирменные магазины техники (Samsung и др.), популярные маркеты детских товаров («Вундеркинд», «Непоседа», Muzo kids, «Весёлый мишка», «Веселый шаг», «Детский остров», «Колибри», «Мир детства», «Панини Kids» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Эко-косметика», «Парфюмер», «Л`Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Мягкое золото», «Ювелир», Omega и др.), магазины часов («Хронограф» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Евросеть», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон», Yota и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, «Народная аптека», магазины «Саквояж», «Эгоист», «Оликон», «Грация», «БУМ», «Каприз Авеню», «Центр белья», Vape Hill, «Гироскутеры», «Звук мастер», «Фото-Авангард», KovaLina, BEST BAG, «Престиж», «Эдитас», Aladen, Laura, «Агапэ», «Антига», «Городские пижоны», «Интуиция», «Леди стиль», «Модная точка», «Юнона Shik», «Россиянка», «Элегант», «Шапэль», «Шелтон», «Синий ёж», «Делай вещи», «Современная упаковка», Melivs filiis, Puledro, «Алые паруса», «Радость», «Королевский стиль», Sportmax, Art Hobby, «Ритм», салон оптики Eyefresh, магазин красоты Keauty, парикмахерский салон «WT-Парикмахер», салон «Креатив», салон красоты «Остров красоты», магазин сладостей «Сладости – радости», магазин чая «Форсман чай», химчистка «Лисичка», цветочный салон, туристическое агентство, ювелирная мастерская, мастерская по изготовлению ключей, мастерская по ремонту обуви, банкоматы («Сбербанк», «Бинбанк», «Минбанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Бум Сити» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники («Технопарк» и др.), супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортландия», продовольственный супермаркет «БУМ-Маркет», супермаркет детских товаров «Детский мир», многозальный кинотеатр «Панорама», универмаг распродаж - одежда для мужчин, женщин, детей с большими скидками - Familia, гипермаркет товаров для дома «Уютерра», аттракцион «5D кинотеатр» и развлекательная площадка для детей.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Макдональдс», «33 Пингвина», «Бодрый день», «Старый город», Bona Pizza, «ТАКО», JUICY FRUIT и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Бум Сити» работают бесплатная наземная автомобильная парковка на 350 машиномест.

Адрес:

г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 8

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Бум Сити» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице 3-го Интернационала, улице Куйбышева и улице 22 съезда КПСС до остановки «Бежицкий универмаг»

на автобусах № 3, 9, 14, 23, 23к, 25, 29, 50, 54

на троллейбусах № 9, 12, 12к

на маршрутных такси № 34, 35, 38, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 65, 99, 161, 164, 166, 215, 240

Режим работы

Магазины ТРЦ «Бум Сити»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «БУМ-Маркет»: 09.00 – 22.00;

Гипермаркет товаров для дома «Уютерра»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Панорама»: 10.00 – 02.00;

Фудкорт ТРЦ «Бум Сити»: 11.00 – 21.00;

Ресторан «Макдональдс»: 07.00 – 00.00.