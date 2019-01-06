Мультифункциональный комплекс вмещает в себя пять кинозалов. Каждый зал оборудован мягкими комфортабельными сидениями, кондиционерами, системой многоканального звука, широкоформатным экраном и кинопроекционной системой. Здесь каждый гость может посмотреть фильм в 3D формате и ощутить на себе виртуальную реальность.

Холл кинотеатра выполнен по индивидуальному стиль проекту, он поднимает настроения и настраивает посетителей на позитивный лад. Там же расположен кинобар, в котором продается традиционный попкорн, холодные напитки и т.д.

С окон киноцентра открывается красивый вид на центральную часть Бежицкого района.