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Киноафиша Брянска Кинотеатры Бежицкий

Бежицкий

Брянск
Адрес
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
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Билеты от 220 ₽
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Бум Сити»

О кинотеатре

 

Мультифункциональный комплекс вмещает в себя пять кинозалов. Каждый зал оборудован мягкими комфортабельными сидениями, кондиционерами, системой многоканального звука, широкоформатным экраном и кинопроекционной системой. Здесь каждый гость может посмотреть фильм в 3D формате и ощутить на себе виртуальную реальность.

Холл кинотеатра выполнен по индивидуальному стиль проекту, он поднимает настроения и настраивает посетителей на позитивный лад. Там же расположен кинобар, в котором продается традиционный попкорн, холодные напитки и т.д.

С окон киноцентра открывается красивый вид на центральную часть Бежицкого района.

 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
7.4 Оцените
46 голосов
Билеты от 220 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Бежицкий
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
19:45 от 380 ₽ 21:45 от 370 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
14:05 от 250 ₽ 15:55 от 270 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 3 сеанса
17:00 от 430 ₽ 19:15 от 460 ₽ 21:30 от 450 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
17:30 от 360 ₽ 19:35 от 380 ₽ 21:40 от 370 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Маша Анисимова 6 января 2019, 01:18
Очень удивила стоимость билетов - 700 рублей за один билет!!! Мне кажется, что это, мягко говоря, перебор!!!
Карина Котик 8 марта 2018, 19:17
здавствуйте
Отзывы Написать отзыв
46 голосов
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Фильмы в кинотеатре Бежицкий

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:45 от 380 ₽ 21:45 от 370 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:05 от 250 ₽ 15:55 от 270 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
17:00 от 430 ₽ 19:15 от 460 ₽ 21:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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