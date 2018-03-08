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Отзывы о кинотеатре Бежицкий

Отзывы о кинотеатре Бежицкий Вся информация о кинотеатре
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Карина Котик 8 марта 2018, 19:17
здавствуйте
8 марта 2018, 19:17 Ответить
Маша Анисимова 6 января 2019, 01:18
Оценка
Очень удивила стоимость билетов - 700 рублей за один билет!!! Мне кажется, что это, мягко говоря, перебор!!!
6 января 2019, 01:18 Ответить
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