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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Бежицкий
Расписание сеансов кинотеатра «Бежицкий»
Расписание сеансов кинотеатра «Бежицкий»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 200 ₽
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
2D
10:05
от 120 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
18:10
от 360 ₽
20:10
от 360 ₽
22:10
от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
13:25
от 280 ₽
16:45
от 320 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
13:15
от 340 ₽
15:25
от 410 ₽
17:35
от 450 ₽
19:50
от 460 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
15:45
от 400 ₽
17:50
от 400 ₽
19:55
от 400 ₽
22:00
от 390 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 190 ₽
14:50
от 290 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:55
от 210 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
12:00
от 250 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 90 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:00
от 300 ₽
12:20
от 380 ₽
14:40
от 440 ₽
17:00
от 470 ₽
19:20
от 470 ₽
21:40
от 445 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
14:25
от 400 ₽
16:50
от 440 ₽
19:15
от 460 ₽
21:40
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
10:05
от 220 ₽
13:40
от 300 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
22:05
от 300 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
12:45
от 260 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
12:10
от 245 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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