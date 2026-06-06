Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Брянска Кинотеатры Бежицкий Расписание сеансов кинотеатра «Бежицкий»

Расписание сеансов кинотеатра «Бежицкий»

Сегодня 6 Завтра 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 200 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
10:05 от 120 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:10 от 360 ₽ 20:10 от 360 ₽ 22:10 от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 280 ₽ 16:45 от 320 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
13:15 от 340 ₽ 15:25 от 410 ₽ 17:35 от 450 ₽ 19:50 от 460 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:45 от 400 ₽ 17:50 от 400 ₽ 19:55 от 400 ₽ 22:00 от 390 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 190 ₽ 14:50 от 290 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:55 от 210 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
12:00 от 250 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 90 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:00 от 300 ₽ 12:20 от 380 ₽ 14:40 от 440 ₽ 17:00 от 470 ₽ 19:20 от 470 ₽ 21:40 от 445 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
14:25 от 400 ₽ 16:50 от 440 ₽ 19:15 от 460 ₽ 21:40 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
10:05 от 220 ₽ 13:40 от 300 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
22:05 от 300 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
12:45 от 260 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
12:10 от 245 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше