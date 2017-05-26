Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Белгород
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Белгород
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Белгород
Оксана Фрейман
26 мая 2017, 22:08
Отличный кинотеатр. Всё нравится. И кресла удобные, и качество звука и видео отличное. Залы небольшие, но эфект присутствия " абалденный".
Киноафиша.инфо
Оксана Фрейман от 26 мая 2017, 22:08
Оксана, большое спасибо за отзыв!
Передаем эту позитивную информацию в кинотеатр)
Лариса Кайдалова
6 января 2019, 21:43
Отличный кинотеатр! Часто ходим. Но сегодня неприятно удивили... Сегодня были на Т-34. При покупке билетов хотела расплатиться списав бонусы спасибо от СБ, т.к. синема является партнером СБ. И мне на кассе отказали. Девушка-кассир пожала плечами и сказала, что у них такого нет, и что может быть это при приобретении билетов через интернет... странно!!!)))
Киноафиша.инфо
Лариса Кайдалова от 6 января 2019, 21:43
Добрый день! Уточним, почему так вышло.
Демина Валентина
24 сентября 2024, 21:34
Прекрасное место! Залы средние (не огромные, не маленькие), не душно, не холодно, сиденья добротные, удобные, звук хороший... Что ещё надо? Мы повадились туда ходить.
User
14 декабря 2025, 16:38
Персонал кинотеатра видет себя по хамски, особенно старая контлерша
User
14 декабря 2025, 16:40
Персонал хамы
User
14 декабря 2025, 16:40
Персонал максимально хамский
User
14 декабря 2025, 16:41
Персонал не о чем
