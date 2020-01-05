Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Шевченко
5 января 2020, 20:56
Всем доброго времени суток!!! При выборе кинотеатра не рекомендую Вам рассматривать данный кинотеатр. А зале жарко, раздевалок нет так и еще глупые рекламы минут 20 идут. Очень плохо.
5 января 2020, 20:56
2
2
Ответить
alcatel5010574
6 января 2020, 22:25
в ответ на сообщение
Дмитрий Шевченко от 5 января 2020, 20:56
Оценка
Здравствуйте я так не считаю рекламы идут где-то 5 минут. Летом когда мы были на премьере фильма король лев включали кондиционер и было даже прохладно. Но вообще я считаю что гринн фильм это лучший кинотеатр в городе. Я думаю со временем они исправятся!!
6 января 2020, 22:25
3
0
Ответить
Danil Fokin
23 января 2020, 07:53
Оценка
Скажу так, данный кинотеатр не рекомендую, рекламы занимают время фильма, так еще билеты дают как чек, я дорустим собираю билеты, а мне тут чек дали
23 января 2020, 07:53
0
1
Ответить
Соня Стативка
1 февраля 2021, 21:21
Сколько стоят деванчики
1 февраля 2021, 21:21
0
0
Ответить
Сергей Лисов
31 мая 2021, 18:42
На телефонные звонки не отвечают
31 мая 2021, 18:42
0
0
Ответить
Вячеслав Семенов (woodcarving)
7 марта 2023, 20:02
Как вернуть билеты?
7 марта 2023, 20:02
0
0
Ответить
Ариша Коллекционер
1 ноября 2023, 21:38
Оценка
Будут фнаф показывать?
1 ноября 2023, 21:38
0
0
Ответить
User
12 ноября 2023, 17:46
в ответ на сообщение
Danil Fokin от 23 января 2020, 07:53
ну баран
12 ноября 2023, 17:46
0
0
Ответить
wppwqer
20 августа 2024, 02:16
Оценка
Приёмщик билетов не знает свой робот он должен сообщить что то фильма осталось 10 минут и в может пройти и присесть там я у него спросил по этому он сказал мне а так и не сказал бы \
19 августа Дэдпул и росомаха фильм 🤌 кинотеатр норм но вот это сказалось на фильм.
20 августа 2024, 02:16
1
0
Ответить
wppwqer
20 августа 2024, 02:21
Оценка
Короче приёмщик билетов не ахти а кинотеатр норм я написал отзывы но там не понятно не чего почему такая оценка
20 августа 2024, 02:21
1
0
Ответить
wppwqer
18 ноября 2024, 01:12
Оценка
В этот раз супер приёмщик билетов 7 из 10
18 ноября 2024, 01:12
0
0
Ответить
Татьяна Юргелайтене
21 октября 2025, 21:55
Оценка
Всем здравствуйте! ОЦЕНКА - ОЧЕНЬ ПЛОХО! Студентам и пенсионерам не рекомендую этот кинотеатр не смотря на то, что на КИНОАФИШЕ есть информация о том, что этим категориям зрителей в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА. Как оказалось, это либо обман, либо самоуправство кассира кинотеатра. Мы с мужем пенсионеры, ветераны труда, решили пойти в этот кинотеатр в понедельник на утренний сеанс, рассчитывая на заявленные скидки. Но в кассе кинотеатра мы сначала минут пять ждали, пока к нам изволит подойти недовольная девушка-кассирша, которая нам в ГРУБОЙ ФОРМЕ ответила, что этот кинотеатр вообще НИКОМУ и НИКОГДА и НИКАКИХ СКИДОК не предоставляет, а если хотите в кино, то платите полную стоимость - 450 рублей за билет. И мы поехали в другой кинотеатр, где и билеты на этот же фильм были дешевле и скидку нам предоставили 50%. Теперь будем знать, в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ цены завышены, про скидки всё врут, либо наглая кассирша занимается самоуправством, а главное грубый и хамский персонал.
21 октября 2025, 21:55
0
0
Ответить
