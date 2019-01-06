Кинотеатр «Синема Стар» в Белгороде расположен в торговом центре «Рио», по адресу улица Б. Хмельницкого, 164.

Мультиплекс располагает четырьмя залами, оснащенными системой кондиционирования, мягкими комфортабельными креслами, качественной проекционной и звуковой техникой.

Предусмотрена игровая зона «Космостар», в которой есть детский лабиринт, спортивные и гоночные симуляторы.

В кафе «Шарм» предлагают большой выбор Европейской и Восточной кухни. Для тех, кто любит активный отдых, предусмотрен бильярд.

Купить закуски и прохладительные напитки можно в холле, там же установлены мягкие кресла для комфортного ожидания киносеансов.