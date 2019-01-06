Оповещения от Киноафиши
Русский
Синема Стар Белгород

Синема Стар Белгород

Белгород
Адрес
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
Телефон

+7 (4722) 23-07-09 / касса

Билеты от 250 ₽
Сеть

Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар» в Белгороде расположен в торговом центре «Рио», по адресу улица Б. Хмельницкого, 164.

Мультиплекс располагает четырьмя залами, оснащенными системой кондиционирования, мягкими комфортабельными креслами, качественной проекционной и звуковой техникой.
Предусмотрена игровая зона «Космостар», в которой есть детский лабиринт, спортивные и гоночные симуляторы.

В кафе «Шарм» предлагают большой выбор Европейской и Восточной кухни. Для тех, кто любит активный отдых, предусмотрен бильярд.

Купить закуски и прохладительные напитки можно в холле, там же установлены мягкие кресла для комфортного ожидания киносеансов.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Парковка
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Белгород
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 340 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 3 сеанса
13:20 от 340 ₽ 16:10 от 340 ₽ 19:00 от 400 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 250 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:20 от 250 ₽ 12:20 от 340 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Лариса Кайдалова 6 января 2019, 21:43
Отличный кинотеатр! Часто ходим. Но сегодня неприятно удивили... Сегодня были на Т-34. При покупке билетов хотела расплатиться списав бонусы спасибо… Читать дальше…
Демина Валентина 24 сентября 2024, 21:34
Прекрасное место! Залы средние (не огромные, не маленькие), не душно, не холодно, сиденья добротные, удобные, звук хороший... Что ещё надо? Мы повадились туда ходить.
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Белгород

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:00 от 340 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
13:20 от 340 ₽ 16:10 от 340 ₽ 19:00 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
