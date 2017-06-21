Оповещения от Киноафиши
Радуга
Радуга
Отзывы о кинотеатре Радуга
Отзывы о кинотеатре Радуга
О кинотеатре
Отзывы о кинотеатре Радуга
Irishka Donkova
21 июня 2017, 15:23
Оценка
Очень мало сеансов, и самих фильмов, это перекрывает даже то что там большой экран.
Раньше очень любила этот кинотеатр, а щас разочаровывает тем что мало фильмов и сеансов (
21 июня 2017, 15:23
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 июня 2017, 17:41
в ответ на сообщение
Irishka Donkova от 21 июня 2017, 15:23
Ирина, добрый вечер!
Благодарим за ваш отзыв. К сожалению, так бывает :(
Зато показывают ожидаемые фильмы!
Какие еще картины вы хотели бы видеть в репертуаре кинотеатра?
21 июня 2017, 17:41
0
0
Ответить
serg.nhl
1 декабря 2019, 13:13
Самый лучший кинотеатр в городе был есть и будет)
1 декабря 2019, 13:13
1
0
Ответить
Александр Горюшко
9 декабря 2019, 09:11
Оценка
Вчера присутствовал на просмотре фильма "Ржев". Фильм очень понравился,но на соседнем ряду сидела компания мужчин и женщин,которые употребляли водку во время киносеанса. Не знаю,могли ли пресечь полном водки в зал сотрудники кинотеатра,но такое быдло отбивает желание ходить в кино
9 декабря 2019, 09:11
0
0
Ответить
Кирилл Кладченко
7 января 2023, 18:11
Оценка
ужасные колонки..
7 января 2023, 18:11
0
0
Ответить
Наташа Шестакова
31 августа 2023, 20:38
Оценка
В прокате отличный боевик "Охота на короля". спецом посетила именно Радугу, т.к. большой экран. Довольна и кинозалом и фильмом. На выходных снова приду.
31 августа 2023, 20:38
0
0
Ответить
Мила Руденко
28 февраля 2026, 00:56
Оценка
Самый лучший кинотеатр в Белгороде. С самым лучшим залом и экраном.Надеюсь вы снова заработаете и мы к вам будем ходить чаще. 🤗
28 февраля 2026, 00:56
0
0
Ответить
