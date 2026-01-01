Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Белгород»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Белгород»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:00 от 340 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
13:20 от 340 ₽ 16:10 от 340 ₽ 19:00 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:00 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 250 ₽ 12:20 от 340 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:20 от 340 ₽ 19:20 от 400 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:40 от 250 ₽ 17:40 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:50 от 340 ₽ 19:40 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:40 от 250 ₽ 13:00 от 340 ₽ 15:20 от 340 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 340 ₽ 20:00 от 400 ₽
