ТРЦ «Рио» - это современный двухуровневый семейный торгово-развлекательный центр, расположенный на одной из главных магистралей города – проспекте Богдана Хмельницкого в непосредственной близости от аэропорта и автовокзала.

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Modis, Takko Fashion, SELA, Henderson, Бегемотик, Gulliver, Zolla, O’STIN, Incity, Obuv.Com, Peshehodshoes, Rieker, Labbra, «Пекоff», Angel, Denim, «Россиянка», Tom Claim, Gusevy, Svyatnyh, concept K, Milavitsa, «Меховая фабрика Елена», Kari, Grinvir, Rendez-vous, Royal Spirit, Vardex, Zifa, X|Store, Monna Rosa, City Women, «Рубаха-парень», «HOM», «Ангел», Mario Muzi, «Фаббрис», «Твой стиль», Peshehod shoes и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Puma, Reebok и др.), фирменные магазины техники (Samsung, «Цифромаркет» и др.), популярные маркеты детских товаров (Acoola, Pelican и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л`Этуаль», «Белорусская косметика» и др.), ювелирные салоны («Самоцветы», «Серебряный каприз», SUNLIGHT и др.), магазины часов (Casio, X-time, «Секунда» и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, салоны оптики («Айкрафт Оптика» и др.), платежные терминалы, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека «Кладовая здоровья», экспресс-студия маникюра, химчистка, тату-салон, отделения банков («Сбербанк», «Восточный банк»), банкоматы («МДМ Банк», «Альфа-Банк», «ВТБ24» и др.), магазины MATRЁSHKA, «Доминикана», магазины подарков и сувениров, книжный бутик, салоны сотовой связи, телефонов и аксессуаров («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон», «Евросеть»), магазины мебели, текстиля и других товаров для дома («Много мебели», «Мебельная мода», «Мебель маркет», «Мебель Шара», «Столы и стулья» и др.), фотостудия, салон ортопедических товаров, цветочный салон, парикмахерская, туристическое агентство MouzenidisTravel, банкоматы и отделения банков («Райффайзен Банк», «Альфа-Банк», «БИНБАНК», «ВТБ24», «Росбанк», «Сбербанк России», «ЮниКредит», «ЭкспрессФинанс» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо», DNS и др.), строительный гипермаркет «НАШ ДОМ», продовольственный гипермаркет «Наш Дом», супермаркет детских товаров «Кораблик», многозальный кинотеатр Cinema Star («Синема Стар»), универмаг одежды для всей семьи Familia, супермаркет аттракцион «5D кинотеатр», развлекательная площадка для детей «Страна развивайка», детская игровая зона и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (бургерная «Артель», «Ташир Пицца», «Mybox», кафе и рестораны «Ташир пицца», «Место», «Пончики – Н», Coffelaktika, Tasty Waffle, кафе «Шоколадница» и Coffelaktika, бар SUGAR&WAX BAR и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» работают бесплатная автомобильная парковка на 1200 машиномест и специальная выделенная площадка-велопарковка.

Адрес:

г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 164

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Богдана Хмельницкого до остановок «Аэропорт» или «ТРЦ Рио»

на автобусах № 1н (ночной), 2н (ночной), 7, 15, 106а, 111с, 111у, 112, 212

на троллейбусах № 1, 4, 8, 13, 16

на маршрутных такси № 25, 28, 37, 38, 105, 106, 107т, 127, 128, 130, 145, 213

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00;

Стоматологическая клиника «ЕвроСтоматология»: пн – пт: 09.00 – 21.00, сб: 10.00 – 15.00, вс: выходной.