Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Белгорода Кинотеатры Синема Стар Белгород ТРЦ «Рио»

ТРЦ «Рио»

ТРЦ «Рио»
Адрес
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 164
Показать на карте
Телефон

+7 (4722) 23-07-04 / администрация

Позвонить

ТРЦ «Рио» - это современный двухуровневый семейный торгово-развлекательный центр, расположенный на одной из главных магистралей города – проспекте Богдана Хмельницкого в непосредственной близости от аэропорта и автовокзала.

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Modis, Takko Fashion, SELA, Henderson, Бегемотик, Gulliver, Zolla, O’STIN, Incity, Obuv.Com, Peshehodshoes, Rieker, Labbra, «Пекоff», Angel, Denim, «Россиянка», Tom Claim, Gusevy, Svyatnyh, concept K, Milavitsa, «Меховая фабрика Елена», Kari, Grinvir, Rendez-vous, Royal Spirit, Vardex, Zifa, X|Store, Monna Rosa, City Women, «Рубаха-парень», «HOM», «Ангел», Mario Muzi, «Фаббрис», «Твой стиль», Peshehod shoes и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Puma, Reebok и др.), фирменные магазины техники (Samsung, «Цифромаркет» и др.), популярные маркеты детских товаров (Acoola, Pelican и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л`Этуаль», «Белорусская косметика» и др.), ювелирные салоны («Самоцветы», «Серебряный каприз», SUNLIGHT и др.), магазины часов (Casio, X-time, «Секунда» и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, салоны оптики («Айкрафт Оптика» и др.), платежные терминалы, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека «Кладовая здоровья», экспресс-студия маникюра, химчистка, тату-салон, отделения банков («Сбербанк», «Восточный банк»), банкоматы («МДМ Банк», «Альфа-Банк», «ВТБ24» и др.), магазины MATRЁSHKA, «Доминикана», магазины подарков и сувениров, книжный бутик, салоны сотовой связи, телефонов и аксессуаров («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон», «Евросеть»), магазины мебели, текстиля и других товаров для дома («Много мебели», «Мебельная мода», «Мебель маркет», «Мебель Шара», «Столы и стулья» и др.), фотостудия, салон ортопедических товаров, цветочный салон, парикмахерская, туристическое агентство MouzenidisTravel, банкоматы и отделения банков («Райффайзен Банк», «Альфа-Банк», «БИНБАНК», «ВТБ24», «Росбанк», «Сбербанк России», «ЮниКредит», «ЭкспрессФинанс» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо», DNS и др.), строительный гипермаркет «НАШ ДОМ», продовольственный гипермаркет «Наш Дом», супермаркет детских товаров «Кораблик», многозальный кинотеатр Cinema Star («Синема Стар»), универмаг одежды для всей семьи Familia, супермаркет аттракцион «5D кинотеатр», развлекательная площадка для детей «Страна развивайка», детская игровая зона и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (бургерная «Артель», «Ташир Пицца», «Mybox», кафе и рестораны «Ташир пицца», «Место», «Пончики – Н», Coffelaktika, Tasty Waffle, кафе «Шоколадница» и Coffelaktika, бар SUGAR&WAX BAR и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» работают бесплатная автомобильная парковка на 1200 машиномест и специальная выделенная площадка-велопарковка.

Адрес:
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 164

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Богдана Хмельницкого до остановок «Аэропорт» или «ТРЦ Рио»

  • на автобусах № 1н (ночной), 2н (ночной), 7, 15, 106а, 111с, 111у, 112, 212
  • на троллейбусах № 1, 4, 8, 13, 16
  • на маршрутных такси № 25, 28, 37, 38, 105, 106, 107т, 127, 128, 130, 145, 213

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00;
Стоматологическая клиника «ЕвроСтоматология»: пн – пт: 09.00 – 21.00, сб: 10.00 – 15.00, вс: выходной.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше