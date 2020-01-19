Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Белгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Белгорода
Кинотеатры
Синема Парк
Отзывы о кинотеатре Синема Парк
Отзывы о кинотеатре Синема Парк
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Отзывы о кинотеатре Синема Парк
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
futarev50
19 января 2020, 22:30
Оценка
Залы отличные, качество звука хорошее, но цены в баре просто космос, подумайте над этим! Поэтому 5 их 10
19 января 2020, 22:30
1
0
Ответить
Fedor Karyakin
6 декабря 2020, 10:33
Оценка
Лучший кинотеатр в городе. Всё по высшему разряду, а стоимость сеансов чуть ли не самая демократичная из всех!
Вообще без замечаний! Четко рекомендую.
6 декабря 2020, 10:33
0
0
Ответить
Андрей Сидоров
5 марта 2021, 22:45
в ответ на сообщение
Fedor Karyakin от 6 декабря 2020, 10:33
А радуга??
5 марта 2021, 22:45
0
0
Ответить
Ариша Коллекционер
1 ноября 2023, 01:56
Оценка
Когда фнаф будет
1 ноября 2023, 01:56
0
0
Ответить
User
27 октября 2025, 19:16
Оценка
Были на фильме « Горыныч», перед фильмом смотрели рекламу-трейлеры 20 минут!!!! Это издевательство какое-то. Трейлеоов 12 посмотрели, и с учетом того, что это нарезки самого экшна из фильмов, то к концу этого ада уже голова была чугунная. Кинотеатру стоит пересмотреть такой подход к зрителю!!!
27 октября 2025, 19:16
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Синема Стар Белгород
9 комментариев
ГРИННФИЛЬМ
12 комментариев
Русич
7 комментариев
Радуга
6 комментариев
Победа
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Вообще без замечаний! Четко рекомендую.
Авторизация по e-mail