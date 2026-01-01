Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Победа
ул. 50-летия Белгородской области, 8б
850 метров
Радуга
ул. Шершнева, 6
2.1 км
Русич
просп. Ватутина, 8
3 км
ГРИННФИЛЬМ
просп. Богдана Хмельницкого, 137т
4.1 км
Синема Стар Белгород
ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
5.1 км
Спутник Белгород
ул. Магистральная, 2В
5.2 км
Синема Парк
ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
5.7 км
Кинозал "Разуменский"
Белгородская область, Белгородский район, пгт. Разумное, Сиреневый б-р, 1 (Разуменский ЦКР им. И.Д. Елисеева)
9.8 км
Центр культурного развития
Белгородская обл., село Пушкарное, ул. Центральная, 11Б
11.6 км
Кинозал "Майский"
Майский, ул. Кирова, 6
13.3 км
Спутник
ул. Харьковская, 74
31.7 км
Центр молодежи
Белгородская обл., п.г.т. Борисовка, пл. Ушакова, 20А
41.8 км
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