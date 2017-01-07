Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Русич
Иван Гутенев
7 января 2017, 14:41
Оценка
😞 невозможно заказать билеты через интернет. каменный век. И не красиво самим себе ставить звёздочки. Буду менять кинотеатр и всем советую это сделать. 😦 😦 😦
7 января 2017, 14:41
1
0
Ответить
Вера Вариченко
14 января 2017, 12:48
Кинотеатр позиционирует себя как современный и " продвинутый", но в то же время невозможно заказать билеты через интернет. Телефон кассы не отвечает в течение дня. Достоверность информации на сайте вызывает сомнение, информация о наличии билетов недоступна. Пойду смотреть кино в другой кинотеатр
14 января 2017, 12:48
1
0
Ответить
Ярослав Белеванцев
21 июля 2022, 00:28
Оценка
Как
21 июля 2022, 00:28
0
0
Ответить
Татьяна Пол
20 октября 2022, 11:44
Сегодня 20.10.2022 года пришли с ребенком на сеанс мультика на 11.45,а нам сказали что мультик не транслируется,и это уже не первый раз в этом месяце и в этом кинотеатре именно на утренний сеанс,уважаема администрация примите меры или просто не указывайте что у вас на это время есть сеанс,что бы не вводить людей в заблуждение
20 октября 2022, 11:44
0
0
Ответить
Ариша Коллекционер
31 октября 2023, 00:13
Оценка
Нету фнафа
31 октября 2023, 00:13
0
0
Ответить
Ариша Коллекционер
1 ноября 2023, 21:40
Оценка
Будут пять ночей с фредди показывать?
1 ноября 2023, 21:40
0
0
Ответить
Ярослав-Белеванцев Валеривич
17 июля 2025, 00:05
Оценка
Ярик
17 июля 2025, 00:05
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail