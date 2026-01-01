Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Белгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Рейтинг кинотеатров Белгорода
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Русич
просп. Ватутина, 8
7 отзывов
2
Синема Стар Белгород
ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
9 отзывов
3
Синема Парк
ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
5 отзывов
4
ГРИННФИЛЬМ
просп. Богдана Хмельницкого, 137т
12 отзывов
5
Победа
ул. 50-летия Белгородской области, 8б
1 отзыв
6
Радуга
ул. Шершнева, 6
7 отзывов
7
Спутник Белгород
ул. Магистральная, 2В
8
Спутник
ул. Харьковская, 74
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667