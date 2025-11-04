«Шелби Оукс. Город-призрак»: Рецензия Киноафиши

Четверо блогеров, исследующих паранормальные явления, приезжают в заброшенный городок Шелби Оукс, где с ними происходит что-то ужасное. Троих из них вскоре найдут убитыми, а основательница канала Райли Бреннан (Сара Дерн) бесследно исчезнет. Спустя двенадцать лет ее сестра Миа (Камилль Салливан), уверенная в том, что Райли до сих пор жива, найдет видеокассету с последними кадрами той злополучной съемки. Это заставит ее саму отправиться в зловещий город, чтобы докопаться до правды.

История создания «Шелби Оукс» напоминает историю многих известных хорроров, снятых энтузиастами без поддержки студий и больших бюджетов. Режиссер фильма — популярный блогер и кинокритик Крис Стакманн, прославившийся, в частности, любовью к хоррорам и триллерам. В 2022 году Стакманн запустил на краудфандинговой платформе Kickstarter сбор средств на съемки полнометражного дебюта, и всего за несколько месяцев «Шелби Оукс» стал самым финансируемым проектом сайта. К продюсированию фильма присоединился Майкл Флэнаган, снявший «Окулус», экранизацию романа Стивена Кинга «Игра Джеральда» и сериал «Призраки дома на холме». А после премьеры на международном фестивале Fantasia за дистрибуцию фильма взялась нашумевшая компания Neon, выпустившая «Собирателя душ» и «Присутствие». С таким багажом «Шелби Оукс» был обречен стать событием в мире хорроров. Оправдал ли он ожидания?

Начинается фильм в уже успевших поднадоесть, но тем не менее безотказно работающих жанрах псевдодокументалистики и найденной пленки. Интервью Мии о пропавшей сестре переплетаются с архивными записями шоу Райли и зловещими кадрами последних мгновений жизни ее друзей. Однако спустя 15 минут картина резко меняет курс. После шокирующего самоубийства незнакомца на глазах у Мии мнимая документалистика сходит на нет, уступая место классическому мистико-детективному триллеру. И здесь, увы, фильм теряет большую часть своего гипнотического эффекта.

В «Шелби Оукс» Стакманн с любовью отдает дань уважения классике жанра, цитируя культовые хорроры от «Ведьмы из Блэр», «Озера Мунго» и «Знаков» до «Ребенка Розмари», «Психо» и «Хэллоуина». Но именно в этом кроется главная проблема фильма: он пытается объять необъятное. Всего за полтора часа зрителя знакомят с древними культами, семейными травмами, тюремными маньяками и зловещими предназначениями, из-за чего повествование выглядит рваным и сумбурным. А когда история наконец-то набирает обороты и погружает в пучину по-настоящему жутких событий, она резко обрывается, оставляя ощущение недосказанности.

В отличие от большинства современных постхорроров, например, фильмов братьев Филиппу или Ари Астера, «Шелби Оукс» обладает меньшим психологизмом и не копает глубоко в травму, а скорее наследует классическим хоррорам, в которых акцент делался на атмосфере необъяснимого ужаса и мистике. Несмотря на то что фильм выглядит довольно разрозненным и не претендует на философские глубины, это крепкий дебют, сделанный с любовью и пониманием жанра. «Шелби Оукс» — многообещающая заявка, и можно не сомневаться, что в будущем Крис Стакманн представит зрителям более зрелые и целостные работы.