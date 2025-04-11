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«Друзья и соседи»: Рецензия Киноафиши

11 апреля 2025 17:57
«Друзья и соседи»: Рецензия Киноафиши

Богач и вор-домушник Джон Хэмм в комедийно-меланхоличном сериале.

Лицо и руки нуара Рита Хейворт снимает свои перчаточки — значит, ждать беды и криминала. Так уж в кино заведено. Любовная мелодрама «Гильда» (1946) то и дело где-то всплывает, начиная с 1947 года в картине «В воскресенье всегда идет дождь» и вышедшей на год позже «Леди из Шанхая» с той же Хейворт в главной женской роли. Новое столетие открылось постером «Гильды» в «Малхолланд Драйве», в котором попавшая в аварию красотка теряет память и берет себе имя Рита в честь легендарной актрисы. Конечно, XXI век с его господством сериалов тоже продолжает обращаться к «Гильде», в том числе в неонуарах «Шугар» Apple TV+ и «Пингвин» телеканала HBO.

Видимо, после успеха «Шугара», который стриминг продлил на второй сезон, Apple TV+ решил еще разок показать персонажа, который неравнодушен к нуару. Это Эндрю Купер из сериала «Друзья и соседи» — состоятельный менеджер хедж-фонда, который вдруг теряет работу из-за разовой любовной связи трехмесячной давности с сотрудницей компании. Бывшее руководство ставит двухлетний запрет на наем Купера, а его сбережений, если жить как раньше, хватит только на полгода. Ко всему прочему, он уже два года переживает из-за измены жены и развода. Двое детей, привыкшие получать все и сразу, просят дорогостоящие косметологические процедуры и новый барабан для игры в группе. В то же время любовница все время хочет большего, чем совместные ночи, тогда как Эндрю, кажется, вообще не может больше чувствовать.

В свободное время (а его теперь у Купера много) он смотрит по телевизору фильмы-нуар. Вероятно, криминальные сюжеты настолько его захватывают, что он из искушенного богача становится вором-домушником. Купер начинает грабить богатых соседей в элитном Вестмонт-Вилладж с идеальными зелеными лужайками, дорогими спорт-клубами и особняками, в которых нередко забывают закрыть все двери и включить сигнализацию. Зачем все эти формальности? Там и так живут одни богачи, поэтому в городке безопасно. Эндрю был одним из них и продолжает поддерживать общение с соседями, так что он отлично знает, когда обитателей особняков нет дома. Вторгаясь в их частную собственность, он прибирает к рукам чьи-то дорогущие часики, которые лежат забытые посреди других избыточных атрибутов богатства. Его находки иронично сопровождаются вставками с характеристиками изделий и рекламными роликами. Потом с добычей Купер отправляется в ломбард и собирает неплохую сумму денег, чтобы поддерживать высокий уровень жизни для себя и своей семьи. Эти кражи у людей из того же социального слоя странным образом воодушевляют его, пока он не обнаруживает, что за богатыми фасадами могут скрываться опасные секреты.

«Друзья и соседи»: Рецензия Киноафиши

Стриминг явно делает большую ставку на этот проект, ведь второй сезон «Друзей и соседей» был анонсирован уже в ноябре 2024 года — почти за пять месяцев до релиза первых эпизодов. Вводные данные у сериала действительно интригующие: в главной роли — звезда «Безумцев» Джон Хэмм, а второстепенные партии разыгрывают полузабытые актрисы мелодрам категории B — Аманда Пит из «Больше, чем любовь» и Оливия Манн из «Я не знаю, как она делает это». Шоураннером и сценаристом выступает Джонатан ТропперБанши»). Режиссером первых двух эпизодов стал Крэйг Гиллеспи — постановщик «Тони против всех» и «Круэллы», который уже интересовался темой легкого «заработка» в «Дурных деньгах».

Уже с самого начала «Друзей и соседей» задается пугающая атмосфера, ведь персонаж Хэмма приходит в сознание в луже крови спящего по соседству (но мертвым сном). В красивом особняке находится чем все прибрать, однако Куперу не удается уйти незамеченным, потому что он по неосторожности сваливается в бассейн. Что же там все-таки произошло, мы узнаем гораздо позднее, потому что сериал будет совершать временные кульбиты на несколько месяцев вперед и назад. Однако уже после первой попытки взлома соседского жилья мы застаем Эндрю в чужом домашнем кинотеатре за просмотром легендарной сцены из «Гильды», в которой Хейворт откидывает назад свои густые локоны.

«Друзья и соседи»: Рецензия Киноафиши

Цитируя знаменитую песню из фильма с Хейворт, на кого же сваливают всю вину за произошедшее Купер и создатели сериала? Пожалуй, авторы поднимают те же вопросы, что звучали в хоррорной обертке «Американского психопата» (2000), отсылка к которому содержится в насмешке одной из героинь по поводу окружающих ее яппи. Создатели сериала говорят о том, что проблемы капиталистического общества никуда не делись. Любопытно, поскольку как раз сейчас в производстве находится новая адаптация «Американского психопата» Луки Гуаданьино.

Наверное, все дело в том, что философия жизни общества потребления с тех пор сильно не изменилась. О внешнем люди пекутся больше, чем о внутреннем мире, как дочь Купера, которая в свои 17 с идеальной кожей уже хочет прибегнуть к услугам косметолога, но не думает о высшем образовании. Или как сам Эндрю, который до того, как все потерял, не задавался многими важными вопросами вроде «Когда денег и предметов роскоши будет достаточно?», «В чем смысл всего этого?» или «Почему главной мечтой человека становится возможность перебраться в элитный пригород?». Из изменений в современном обществе — разве что «новая этика», повлиявшая в том числе на корпоративную культуру. Теперь интимная связь между тем, кто подчиняет, и тем, кто подчиняется, ведет к однозначному увольнению. Даже если это было один раз и по обоюдному согласию, а инициатива исходила не от начальства. От домогательств на рабочем месте все дошло до другой крайности.

«Друзья и соседи»: Рецензия Киноафиши

Интересно ли в очередной раз размышлять на эти темы — это уже вопрос, который вправе задать себе любой зритель. Но «Друзья и соседи» подкупают игривым обращением с сюжетом, быстрым монтажом и остроумными комментариями героя Хэмма. Кстати, сам актер — главное очарование шоу вместе с Пит, исполнившей самую интересную роль в карьере. Она предстает в образе сложного человека с множеством внутренних конфликтов и удивительным магнетизмом. Хотя Эндрю Хэмма не гордится тем, что делает, воровство становится для него одновременно сохранением привычного образа жизни и в то же время бунтом против этого гротескного изобилия и лицемерия окружающих. Может, Купер и не уходит жить в лес, как писатель Генри Торо, отказавшийся от материальных благ, и не отдает деньги богатых беднякам, как Робин Гуд, но осознает, что был счастливее в крохотной квартирке, когда у них с женой еще все было хорошо. Живут ли теми же ценностями создатели шоу — еще один вопрос, на который хорошо бы тоже получить ответы.

Ольга Корф
Ольга Корф
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