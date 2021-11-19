Меню
В какой серии «Волчонка» умрет Элисон?

В какой серии «Волчонка» умрет Элисон?

19 ноября 2021
Наш ответ:

Американский подростковый сериал «Волчонок» стал международным хитом сразу после своей премьеры на телевидении в 2011 году. Запутанный мистический сюжет, очень точное отражение проблем современных тинейджеров и крайне привлекательный актерский состав обеспечили сериалу популярность, растянувшуюся на долгие годы. Впрочем, в последующие сезоны сценаристы сериала принимали немало спорных решений, которые вызывали резкое отторжение у фанатов. Одним из таких ходов стала смерть Эллисон, первой девушке Скотта и одной из главных героинь «Волчонка». Она погибла в 23-й серии 3-го сезона, спасая Айзека от демонов Они. С клинком Они в сердце Эллисон умирает на руках у Скотта, говоря, что никогда не любила никого, кроме него. Естественно, столь душераздирающая кончина любимой героини заставила фанатов сериала взреветь в негодовании, а его рейтинг изрядно упал.

Впрочем, позже он все равно был продлен, а в этом году было объявлено о создании седьмого сезона…

