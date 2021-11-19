В какой серии умирает Акшин в «Чукуре»?

Наш ответ:

Как известно, многосерийная турецкая криминальная драма «Чукур» богата на смерти главных героев, снятые особенно душераздирающим образом. Сценаристы сериала совсем не дают зрителям расслабиться, и персонажи гибнут буквально один за другим. Так, не успели фанаты сериала пережить гибель Сены, как в 63-й серии умирает Акшин, возлюбленная Джеласуна. Ранее, в первом сезоне, их отношения постепенно начали распадаться из-за психологической травмы, которую получила Акшин в результате расстрела. Там погибла почти вся ее семья, а сама Акшин получила в лицо пулю, что навсегда ее изуродовала. Джеласун все равно любил свою Белоснежку, но это не спасло ее жизнь. Юджель похитил девушку и использовал наркотические вещества, чтобы вызвать у нее передозировку, а после выбросил ее на улицу.