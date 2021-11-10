Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Содержанок» убили адвоката?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Адвокат Никита Лисин, персонаж сериала «Содержанки», погибает вместе с Ульяной в подстроенной по заказу Павла Чистякова автомобильной аварии в седьмой серии второго сезона. Никиту сыграл российский актер Леонид Бичевин. «Содержанки» – российский драматический сериал, производством которого занимается студия видеосервиса START. Это дебют театрального режиссера Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. По состоянию на ноябрь 2021 года было выпущено три сезона, состоящих из 24 серий.

Генеральный продюсер и шоураннер сериала Ирина Сосновая официально подтвердила закрытие проекта и сообщила о готовящемся спин-оффе.

 

