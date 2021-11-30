Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов и серий в сериале «Вечный зов»?

Сколько всего сезонов и серий в сериале «Вечный зов»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Сериал «Вечный зов» состоит из двух сезонов, которые официально назывались фильмами. Общее количество серий в сериале — 19. Первый сезон (фильм) включает в себя 12 серий, а второй сезон — 7 серий. Сюжет охватывает временной промежуток с 1906 по 1961 год и был показан на телевидении с 1973 по 1983 год. Премьера первых шести серий первого сезона состоялась в июне 1976 года, вторая половина первого сезона была показана в 1978 году. Сериал завершился показом второго сезона в 1983 году.

В 1996 году был произведен новый монтаж сериала для телевизионного стандарта, отреставрированы старые сцены и восстановлены вырезанные эпизоды. Каждая из серий, начиная с «Старший брат» и заканчивая «Бессмертие», отражает важные события и этапы жизни главных героев.

Сезон 1 (Фильм первый):

  • «Старший брат»
  • «Ночь перед рассветом»
  • «В чём твоя вера?..»
  • «Мятеж»
  • «В каменном мешке»
  • «Возвращение»
  • «На своей земле»
  • «Испытание»
  • «Война!»
  • «Тревожные дни и ночи»
  • «Перед штурмом»
  • «Судьбы человеческие»

Сезон 2 (Фильм второй):

  • «Огнём крещенные»
  • «Опаленная любовь»
  • «Противостояние»
  • «Боль и гнев»
  • «Совесть»
  • «Бессмертие»

 

