Сколько всего сезонов и серий в сериале «Вечный зов»?

Наш ответ:

Сериал «Вечный зов» состоит из двух сезонов, которые официально назывались фильмами. Общее количество серий в сериале — 19. Первый сезон (фильм) включает в себя 12 серий, а второй сезон — 7 серий. Сюжет охватывает временной промежуток с 1906 по 1961 год и был показан на телевидении с 1973 по 1983 год. Премьера первых шести серий первого сезона состоялась в июне 1976 года, вторая половина первого сезона была показана в 1978 году. Сериал завершился показом второго сезона в 1983 году.

В 1996 году был произведен новый монтаж сериала для телевизионного стандарта, отреставрированы старые сцены и восстановлены вырезанные эпизоды. Каждая из серий, начиная с «Старший брат» и заканчивая «Бессмертие», отражает важные события и этапы жизни главных героев.

Сезон 1 (Фильм первый):

« Старший брат »

» « Ночь перед рассветом »

» « В чём твоя вера?.. »

» « Мятеж »

» « В каменном мешке »

» « Возвращение »

» « На своей земле »

» « Испытание »

» « Война! »

» « Тревожные дни и ночи »

» « Перед штурмом »

» «Судьбы человеческие»

Сезон 2 (Фильм второй):