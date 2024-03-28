Меню
Кто ведет передачу «Жди меня»?

Олег Скрынько 28 марта 2024 Дата обновления: 28 марта 2024
Наш ответ:

В настоящее время ведущими известного ток-шоу «Жди меня» являются Александр Лазарев — младший и Алена Бабенко. Они работают вместе с 29 сентября 2023 года. До этого на протяжении нескольких лет партнершей Лазарева-младшего была Татьяна Арнтгольц.

«Жди меня» выходит в России с 1998 года. За это время у шоу было много ведущих. Сначала передачу вела Оксана Найчук. Вскоре к ней присоединился Игорь Кваша. В октябре 1999 года Найчук заменила Мария Шукшина. До 2012 года именно Кваша и Шукшина были постоянными ведущими «Жди меня». Когда они по разным причинам отсутствовали, их в разное время подменяли Сергей Никоненко, Чулпан Хаматова, Александр Домогаров и Михаил Ефремов. После смерти Кваши 30 августа 2012 года его в качестве ведущего шоу заменяли Ефремов, Егор Бероев и Александр Галибин. В конце 2014 года Шукшина покинула проект, а ее место заняла Ксения Алферова. В августе 2017 года Галибин был отстранен от программы.

С октября 2017-го по август 2018 года ведущими «Жди меня» были Сергей Шакуров, Юлия Высоцкая и Григорий Сергеев. В 2018 году им на смену пришли Лазарев-младший и Татьяна Арнтгольц.

