Какие актеры сыграли в сериале «Трасса»?

Какие актеры сыграли в сериале «Трасса»?

Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Трасса» — российский детективный сериал, стартовавший 5 сентября в онлайн-кинотеатре Okko. Это история о женщине Светлане Незнамовой, которая работает судьей в Санкт-Петербурге. Ее приемная дочь Кира исчезает, отправившись на поиски биологических родителей. Светлана отправляется на поиски Киры в провинциальный городок. Там же 13-летняя девочка расстреливает свою семью и пытается покончить с собой. Следователь Эльвира Бараева пытается выяснить, что же произошло на самом деле и как с этим связаны Светлана и Кира.

Светлану сыграла Карина Разумовская, Киру — Елизавета Ищенко, Эльвиру — Анна Михалкова. Александр Ильин — младший воплотил напарника Эльвиры в лице Виктора Чужих. В актерский состав также вошли Семен Серзин (Андрей Тиль), Алексей Фатеев (Виниченко), Василиса Немцова (Вита Демченкова), Геннадий Смирнов (Игорь Друз), Елена Литвинова (Раиса Незнамова), Сергей Уманов (Юрий Незнамов), Данил Стеклов (Луженков), Екатерина Стулова (Анжела), Валентин Анциферов (Артем Виниченко), Ирина Сердечная (Ляля) и другие.

Трасса

Трасса
Трасса триллер
2024, Россия
8.0
