Где снимали «Вечный зов»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки сериала «Вечный зов» проходили на территории Башкортостана (Башкирской АССР), в таких деревнях Дуванского района, как Тастуба (там снимали дом Кафтанова, в качестве которого выступило бывшее здание правления колхоза «Искра»), Елабуга (ныне заброшена), Узян, Калмаш, Бурцовка, Ярославка (где располагалась колхозная контора), Трубкино, а также в городе Белорецк. Несколько запоминающихся сцен фильма снимали на фоне скалы Сабакай на реке Юрюзань (в фильме ее называют Звенигорой).

Здание бывшего правления колхоза «Искра» (дом Кафтанова), которое считалось лучшим в районе и республике, в 90-е годы было куплено неким предпринимателем, пришло в запустение и в конце концов разрушилось.

