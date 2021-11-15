Где снимали «Вечный зов»?

Наш ответ:

Съемки сериала «Вечный зов» проходили на территории Башкортостана (Башкирской АССР), в таких деревнях Дуванского района, как Тастуба (там снимали дом Кафтанова, в качестве которого выступило бывшее здание правления колхоза «Искра»), Елабуга (ныне заброшена), Узян, Калмаш, Бурцовка, Ярославка (где располагалась колхозная контора), Трубкино, а также в городе Белорецк. Несколько запоминающихся сцен фильма снимали на фоне скалы Сабакай на реке Юрюзань (в фильме ее называют Звенигорой).