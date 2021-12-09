Где снимали сериал «За счастьем» 2021 года?

Съемки мелодраматического сериала проходили в городе Истра, расположенном в Московской области. Действие разворачивается в курортном городе, однако создатели многосерийного фильма не стали снаряжать экспедицию на юг, а нашли подходящие локации в Подмосковье. В кадр попала, например, прогулочная зона рядом с детской школой искусств «Вдохновение». Помимо профессиональных актеров, в сценах были заняты местные жители. Сериал «За счастьем» рассказывает о трех женщинах, которые становятся «подругами по несчастью» – каждая из них стала жертвой афериста. Вместе героини придумывают, как наказать мошенника и вернуть себе похищенные деньги.
Главные роли в проекте сыграли Анна Хилькевич, Маруся Климова и Анна Ардова.
